Pense en Fontanars i pense, inevitablement en vi, tot i que sols li queden quatre cellers actius dels més de 50 que tenia a penes fa 50 anys. Però no tarde gens a veure la realitat de la seua especialíssima configuració com a poble singular entre tots els altres de la Vall. Està al peu de l’altiplà manxec i l’anticipa, l’anuncia, fa de trànsit cap a un altre sistema vital que ja s’escapa del nostre.

Es pla, com el replanell de la mà. S’ha escrit —al meu entendre massa i tot— de si Fontanars podria ser la nostra Toscana Valenciana. I no, no podria ser. Però fa bonic pensar-ho i transportar-ho en la imaginació. Però és que a més a més, tampoc li cal ser «com» una altra terra ací, en la nostra. La Toscana és preciosa, però Fontanars també, i no necessita cap comparació. A mi, paisatge a part, allò que més m’atrau, és el nucli urbà enmig d’una constel·lació de masos o cases rurals. Me l’imagine des del cel o mire un mapa i el veig equilibrat, convergent i únic.

La trama urbana és nova, de fa quatre dies, com qui diu. Raó per la qual —i perquè no té costeres i hi ha terreny de sobres— s’ha pogut fer en un regle. A més, les persones entren a casa des del portal, a peu pla. Tot és, pràcticament, de fa cent anys, concretament del 1927 que adquirí la independència d’Ontinyent. La segregació, com és natural, estava avalada pels propis senyorets que la posseïen, gent que sols anava —i va— a la «caseta» els caps de setmana o de cacera.

La pena és que en nàixer lliure, el batejaren com a Fontanares. Quin vici el de castellanitzar noms des de Madrid, una gent a la qual ni els va ni els ve, que no saben ni on queda en el mapa, un nom que ells no han de fer servir cada dia. Encara com els nadius s’ho passaren per l’arc del triomf i seguiren, de facto, a la seua, dient-li com li havien dit des de feia segles. I li costà 65 anys desfer-se’n i corregir-ho: l’any 92, es valencianitzà en Fontanars, afegí el topònim històric dels «Alforins» i tots contents, tot i que a mi, particularment, amb Fontanars ja m’hauria anat més que bé.

Fontanars viu hui en dia quasi de l’agricultura, dels sembrats, dels gira-sols, però sobretot de la vinya que enganxa un negoci derivat: el turisme. El turisme enològic ha creat la marca Vins dels Alforins conjuntament amb Moixent —les Alcusses i el guerrer— i La Font de la Figuera. Un exemple de col·laboració intercomarcal que aglutina 15 cellers i que al voltant d’això viuen molts altres negocis de serveis. Es mostren els cups quan ho permet el traginar del vi i se’n fan tast, la part preferida dels visitants que es beuen tres copes de vi pagat prèviament sense —generalment— tindre’n ni idea.

La maquinària ha facilitat molt les faenes del camp i les ha fetes condir més. Els tractors fan de tot posant-los o traient-los ferraments afegits. La mecanització va forçar als propietaris a fer canvis en la forma de treballar els camps, començant per la pròpia plantació dels ceps fins a la recol·lecció del raïm. Per això adoren els tractors, perquè són ferraments i alhora són els llocs físic des d’on treballar, a cavall.

Passejar pel poble és una delícia, però necessites tindre una certa dosi d’orientació en l’espai. La quadrícula dels carrers fa una xarxa que ataranta si no vas alerta. Es camina tranquil i es respira calma pels carrers amples i nets. Fins l’última ampliació, estranyament no tenia cap plaça. Ni tant sols l’església, feta parròquia el 1953 per l’arquebisbe Olaechea, el que construí el seminari de Montcada. Afortunadament el temps s’ha engolit en l’oblit la proposta d’ampliar el poble amb un PAI especulador que afegia 80 vivendes i un camp de golf a les Cases de Vidal. La pressió popular li’l desbaratà al govern local, com també el feu desistir de consentir la construcció d’un macro-abocador uns mesos abans. Valents!

Han passat dotze anys d’allò i els que no tenim res a guanyar ni a perdre, ho celebrem, ara sí, amb un bona i fresqueta copa de verdil.