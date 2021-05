Un nuevo Fitur encerrado en QR

Servidor hubiese tenido poco futuro como adivino si tenemos en cuenta que hace un par de años, con motivo de la celebración en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) aseguraba en estas mismas páginas que «se acabó lo que se daba», al analizar una edición donde la sobriedad predominaba sobre la ostentación, aunque todavía se podía calificar la feria como, precisamente, una «feria» de las de toda la vida. Espectáculos, gastronomía, papelitos, rifas por doquier, fotografías en color para ver quién salía más guapo, banquetes en el Gran Casino de Madrid, etcétera.

Pues no, el «se acabó lo que se daba» tiene una mayor potestad en la reciente edición que se inauguró ayer en Ifema. Son estas unas fechas nunca vistas, ya que la feria siempre se celebraba la última semana de enero, pero la Covid-19 provocó este cambio en el calendario. Hasta hace unas semanas no se estaba seguro ni siquiera de que pudiera llevarse a cabo de forma presencial; al final se pensó, si embargo, que era el momento de iniciar una «nueva normalidad» en el ámbito de la promoción turística. Por otra parte, de normalidad este Fitur no ha tenido nada, ya que la tarea de acreditarse como periodistas o profesionales del sector era tremendamente compleja, y además todo el mundo con su test de antígenos o PCR realizado el día anterior para que todo estuviese controlado y muy controlado.

Fitur es la segunda feria de turismo más importante del mundo y en ocasiones ha llegado a ocupar los diez pabellones del inmenso Ifema, algo que no se consigue en ninguna otra feria, pero ayer sobraba espacio por todas partes, incluso en el Metro que traslada al personal hasta Campo de las Naciones. Sin ningún genero de dudas marcará un antes y un después, porque la misma sensación se vivía en el interior de los pabellones: ya no había fiesta, ni regalos, sino gel, mucho gel hidroalcohólico y mascarillas de todos tipos y colores. Ya no había colas para degustaciones gastronómicas, porque apenas había degustaciones, y los trípticos vendiendo la moto de lo guapos que somos y mira qué ciudades turísticas ofrecemos, se convirtieron en códigos de barras para que dentro del móvil quedasen almacenadas las virtudes del Patrimonio Histórico de Xàtiva o la belleza natural del Pou Clar de Ontinyent.

El patronato provincial de Turismo València Turisme decidió en esta ocasión que sobraba con un stand diáfano con cinco enormes pantallas y 205 metros cuadrados, correspondientes las tres provincias de la Comunitat, y para que los que se portaron bien, un pequeñito atril con el nombre de su ciudad: Sagunt, Canet d’En Berenguer, Cullera y Gandia. Para el resto,el nombre y un código QR y se acabó el pastel. El pabellón número siete acogía a la mayoría de autonomías españolas, excepto la de Andalucía que ya hace años copió los aires de grandeza de la Comunitat Valenciana, y ella solita ocupa todo el pabellón cinco. Estaba todo tan congestionado en Ifema que incluso Sudamérica y Africa se convirtieron en primos hermanos, ocupando un mismo espacio.

Pocos políticos (los justos) y poco público entre profesionales y prensa en comparación con otros años, y València Turisme pues solitaria y llorosa en medio de la nada. La Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés solo pudieron mostrar sus encantos y sus virtudes encerrados en el QR, pero desde el Patronato se insistió en que «vamos hacia unas semanas importantes para el turismo, en las que Valencia Turismo y toda la provincia acuden a la nueva edición de Fitur con los deberes hechos. Desde el sector y las instituciones se ha trabajado mucho y bien en el último año , lo que provocará que este verano demos mucho de qué hablar, con previsión de buenas cifras para el sector», en palabras de Xavier Pascual, recientemente designado como director de la entidad.

Lo dicho: «se acabó lo que se daba», pero para comenzar al mismo tiempo el camino hacia un nuevo horizonte.