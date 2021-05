El passat diumenge va tindre lloc a la biblioteca municipal de Benigànim la presentació del llibre biogràfic de Vicente March Marco (1859-1927). Una extensa retrospectiva de la vida i obra d’un dels pintors més importants que es van establir a Roma durant l’última etapa del segle XIX, un gran desconegut, encara que no per això menys rellevant.

Escrita per l’historiador Adrian Espi Valdes, és fruit del treball i esforç dels seus néts Jose Luís, Vicente i Rosario Pastor Marco, que han compilat un importantíssim repertori d’il·lustracions, obres, fotografies i documents personals que deixen patent la importància d’aquest geni vinculat a Benigànim, i que va tindre una estreta relació amb els millors pintors de l’època com els germans Benlliure, José, Mariano i Blas; Vicente Poveda, Puig Roda, Mariano Barbasán, Martín Rico.... Entre d’altres grans artistes.

La presentació va córrer a càrrec del cronista local Javier Herrero i de dos dels citats néts del pintor. Va comptar amb la participació de l’alcaldessa de Benigànim, Amparo Canals, qui va agrair a la família la important iniciativa en el «més que merescut» homenatge i reconeixement a Vicente March Marco, a través d’aquest tribut, així com «l’aportació que amb això fan al món de l’art la història i la cultura en general», en paraules de la batle.

Els néts del pintor van voler compartir amb els assistents a l’acte anècdotes, curiositats, i secrets de l’artista extrets del seu arxiu més personal.

Cal recordar que la presentació d’aquest volum coincideix en el temps amb l’exposició retrospectiva que sota el títol El somni de Roma acull la Casa Museu Benlliure de València des del passat 3 de març i fins al pròxim 13 de juny. Una acurada selecció amb més de 50 obres pertanyents a la seua família, al Museu de Belles Arts de València i a col·leccions particulars. Obres plenes d’exquisits detalls i una magistral elegància a l’hora de retratar estampes costumistes de les seues diverses etapes creatives.

March naix a València, el 27 de desembre de 1859, i comença la seua formació artística a l’escola de Belles Arts de Sant Carles de la mateixa ciutat. Després del seu pas per Madrid, Roma i nombrosos viatges al Marroc i Egipte on elabora les seues obres de temàtica orientalista, fixa la seua residència a Benigànim en 1905, on mor el 30 de març de 1927.

Anteriorment, al gener de 1895 va ser honrat pel Govern d’Espanya amb el nomenament de Cavaller de la Real i Distingida orde de Carles III, i el poble de Benigànim va posar el seu nom una de les seues avingudes.