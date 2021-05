Renovada ilusión. Es el mensaje que ha transmitido Frangi cuando ha pasado una semana más desde que acabaron los entrenamientos. Ha reconocido que no esperaban un final así, también que lo del partido en Silla fue determinante y que no se jugó bien ante el Villarreal C, equipo que, por cierto, volverá a ser rival nuestro la próxima temporada tras haber sido eliminado por el Intercity. Algunos jugadores no tuvieron su tarde y «a cojón visto» tal vez el planteamiento no fue el adecuado. Pero todo eso ya ha quedado atrás. Experiencias que acumulamos todos.

Frangi tiene un año más de contrato y jugará la próxima temporada en el Olímpic. No es el único. En principio hay vacaciones hasta el 15 de julio. Desconectar y descansar. Y con ilusión. Esa puede ser una de las notables diferencias respecto a temporadas anteriores pues tenemos entrenador, tenemos jugadores renovados, y tenemos jugadores propios que ahora ya saben lo que es jugar el Tercera… Y Berna Ballester, figura clave cuando se habla del futuro, va a tener que planificar, por primera vez, una temporada desde el principio, interviniendo incluso en la configuración de la plantilla. En él confía y en él confío.

Y una reivindicación de un defensa: si un delantero marca goles espera ofertas y tarda en renovar, si eres defensa y evitas goles, salvo auténticas figuras, ni recibes tantas ofertas ni tardas tanto en renovar. Así que, de momento, tendremos que esperar para saber si Ekedi y Farisato continúan con nosotros. Nos gustaría. De momento, me apunto a lo desconectar. Lo de descansar lo tenemos mal porque hay equipos en nuestra comarca que se están jugándose la temporada y emoción no falta. Aquí seguiremos.