Hoy, a las siete de la tarde en la Plaza Sant Jaume de Xàtiva, tendrá lugar un debate sobre el papel de la lucha feminista en la transformación social de la Costera, así como sobre el balance de los «gobiernos del cambio» en los distintos consistorios. También tendrá lugar la presentación del libro País Valencià: del canvi que no va arribar a l’autodeterminació dels Països Catalans com a motor per a l’alliberament, de elocuente título. Organizan Endavant y la Coordinadora Feminista de la Costera.