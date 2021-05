El equipo de gobierno de Canals sigue sin sueldo tras tumbarse los presupuestos

El mar sigue revuelto en las aguas del ayuntamiento de Canals. El equipo de gobierno llevó al pleno municipal del pasado jueves su proyecto de presupuestos y los votos en contra del PSOE, PP y los dos concejales no adscritos tumbaron las cuentas. La aprobación de las mismas llevaba aparejada la recuperación de los sueldos. La alcaldesa Mai Castells y los concejales que perdieron sus dedicaciones el pasado mes de abril seguirán igual.

Castells atendió ayer e Levante-EMV y explicó que «la verdad es que ha ocurrido algo que no esperábamos. Llevamos desde noviembre intentando conciliar un presupuesto que aglutine todos los colores. No entendemos que las cuentas municipales con mayor inversión social de la historia de Canals no sean aceptadas por la oposición». Consultada sobre el hecho de que seguirá sin sueldo, Castells expuso que «nosotros seguimos con nuestras agendas, trabajamos igual. No he dejado de ir al ayuntamiento. Me siento una privilegiada siendo alcaldesa. Solo cabe esperar que la situación se reconduzca de alguna forma».

A su vez, hizo un llamamiento al entendimiento: «Creo que los 17 concejales debemos demostrar que podemos trabajar unidos para el beneficio del pueblo. Con la Covid la gente lo ha pasado mal y debemos dar ejemplo y trabajar en equipo aunque nuestras ideas sean diferentes». Vicent Tornero, primer teniente de alcaldesa, no escondió su frustración: «Nos sentimos engañados, esa es la verdad. Llevamos cinco o seis meses explicando el proyecto en comisión. Me da la impresión de que la oposición ha alargado el proceso todo lo posible para votar en contra al final. Buscan el desgaste».

Antonio Orea es el portavoz del PSPV en Canals. Ayer comentó que «es un presupuesto desequilibrado, que no atiende a necesidades ni demuestra un proyecto de futuro. Y por eso votamos en contra».

«No deberían jugar al victimismo. En el pleno sí se aprobaron propuestas de inversión. El equipo de gobierno quiere mantenerse en minoría con una oposición callada y servil. Creo que confunden lo que es bueno para el pueblo con lo que es bueno para ellos. Se equivocan del todo», apostilló.

«No perdemos la esperanza»

Antonio Pérez es el portavoz del PP en Canals. Ayer explicó que «no perdemos la esperanza. Presentamos más de una decena de propuestas para los presupuestos y solo aceptaron parcialmente las de menor calado. Deben entender que sus apoyos son pocos y no ir a lo fácil, que es culpar al resto. En las últimas cuatro comisiones ordinarias no han hablado de las cuentas municipales en ningún momento», argumento el edil popular.