La Costera, meca valenciana de la competición de videojuegos

Los eSports, las competiciones de videojuegos, son un mundillo que no deja de crecer. La popularidad de personajes como Ibai Llanos —en origen, comentarista de partidas— y la tradición de juegos como FIFA o Call of Duty dan buena cuenta de la dimensión que alcanza una área de la cultura pop que, por otro lado, no deja de despertar recelo en grandes sectores de la población por los tintes negativos que se le han asociado. No dejan de surtir iniciativas para despejar esta mala fama, y en este sentido, la Liga IESports representa un gran ejemplo al combinar la competición con las aplicaciones educativas que pueden tener los videojuegos. Desde el pasado mes de octubre, el torneo enfrenta a equipos de toda España en una competición desarrollada a lo largo de todo el curso. Y esta semana, encara su recta final con el Top 16, la ronda de octavos, en cada uno de los cuatro juegos para móviles que incluye la Liga: League of Legends, Teamfight Tactics, Clash Royale y Brawl Stars. La representación valenciana en las finales es exclusiva de la Costera: los cinco equipos de la provincia que siguen vivos en la competición son de tres institutos de Xàtiva (IES Josep de Ribera e IES Lluís Simarro) y Canals.