Ontinyent ha iniciat l’adaptació de dos habitatges municipals per donar acollida en estos espais a dones víctimes de violència de gènere, a les quals a més es prestarà atenció psicològica i d’acompanyament. L’ajuntament complix així amb la que va ser una de les propostes més votades a l’última edició del procés Ontinyent Participa, l’iniciativa de participació ciutadana per la qual el veïnat ontinyentí pot elegir algunes de les polítiques municipals.

El projecte, que té un cost global de 37.332 euros, va estar aprovat la setmana passada pel govern local, i les reformes a les vivendes començaran en breu, segons ha informat l’Ajuntament d’Ontinyent.

A banda del servei d’habitatge, també s’oferirà atenció integral per part de les i els professionals de les diverses àrees municipals implicades en la protecció a les dones víctimes del masclisme. A més a més, s’està treballant en un reglament que regule el funcionament de la casa d’acollida, on podran residir dones de risc baix o no apreciat. El reglament, elaborat per personal tècnic, jurídic, de serveis social i d’igualtat, estarà adreçat tant al personal tècnic que atendrà a les dones com a les pròpies usuàries, que disposaran d’un programa d’atenció individualitzada per a cada cas, previ anàlisi d’una comissió.

L’adaptació d’aquests dos habitatges servirà per augmentar les recursos contra la violència de gènere i suposa, d’altra banda, un projecte pioner en el marc de la Comunitat Valenciana, on cap municipi del tamany de la capital valldalbaidina compta amb un servei d’aquestes característiques.

Les regidores de Ciutadania, Virtudes González, i Igualtat, Natàlia Enguix, donaven ahir detalls de aquest nou servei. A Ontinyent, en 2020 s’atenien 53 dones per violència de gènere i es realitzaven 265 intervencions des de l’àrea d’Igualtat, comptant-se actualment amb 21 dones amb dispositiu de teleassistència. Enguix també posava en valor el treball que es desenvolupa en matèria de prevenció i sensibilització a nivell municipal. Virtudes González recordava que la darrera edició de Ontinyent Participa va registrar alguns canvis, entre els quals es trovaba que un mínim del 50 % de les propostes guanyadores havien d’estar destinades a causes o accions de caràcter social