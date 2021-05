La división entre falleros amenaza la celebración de las Fallas en septiembre

En el aire. La celebración de las Fallas de Xàtiva este año sigue sin decidirse y la división entre los falleros no deja claro que pueda haber fiestas en septiembre, como sí habrá en València o Gandia. Si tras autorizarse las Fallas entre el 1 y el 5 de septiembre en València, Xàtiva se mostró dispuesta a celebrarlas y la Junta Local Fallera (JLF) dejaba la decisión de las fechas en manos de los falleros, ahora la división entre partidarios y detractores podría dejar a Xàtiva sin fiestas josefinas este 2021.

La JLF ha emplazado a los presidentes de las 19 comisiones a que recojan la opinión de sus falleros en una votación por el sí o el no a las Fallas en septiembre. El próximo lunes está convocada una asamblea de la JLF, en la que los presidentes trasladarán los resultados y con ellos la entidad presidida por Jesús González determinará si hay Fallas o no este año.

El debate sobre la celebración o la suspensión está muy dividido y, según han explicado algunos falleros a Levante-EMV, la «votación» entre los partidarios de que haya Fallas y los que prefieren aplazarlas a 2022 está «muy igualada». Los que defienden la celebración señalan la necesidad de plantar y quemar el monumento, que tienen guardado desde hace más de un año, debido a que los materiales se degradan y no pueden aguantar mucho más tiempo. Las comisiones partidarias atienden también a la voluntad de muchos falleros que, tras un año en seco, sin fiestas, reclaman la celebración, aunque sea con restricciones. «Muchos falleros piden una reactivación y poder celebrar ya algunos actos este año. La gente tiene ganas», explican. En caso de que haya Fallas, habría Plantà y Cremà y actos como la Ofrena y la Baixada de Sant Josep. También habría entrega de premios (en las comisiones, para evitar aglomeraciones), así como comidas y cenas, al aire libre, no dentro de los casals, para respetar las normativa. El acto que no permitido es el Recorregut por las 19 fallas, un acto multitudinario que ahora es inviable.

Las comisiones contrarias a la celebración este 2021 aducen razones económicas. Señalan que no cuentan con presupuesto —algunas no han cobrado cuotas este año— para encargar un monumento para 2022 y utilizarían el que tienen guardado. Otras comisiones sí que han ingresado cuotas, y además han guardado dinero tras un año sin gastos en organización de actos. Podrían hacer frente a las fiestas los dos años. La decisión final sobre las Fallas, la próxima semana.

La JLF destinará 1.500 euros para cada comisión, para la Plantà

Si finalmente hay Fallas en Xàtiva el próximo mes de septiembre, la Junta Local Fallera ha comunicado a las comisiones que destinará 1.500 euros a cada una de las 19 comisiones para hacer frente a los gastos de la Plantà. El presidente de la JLF, Jesús González, manifestaba ayer a este diario que «no hay nada decidido» sobre si habrá o no Fallas. Explicaba que hasta el próximo domingo los falleros pueden expresar su voluntad en sus comisiones y que el próximo lunes la asamblea de la JLF emitirá la decisión final. González se reunió anteayer con el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, para trasladarle que las comisiones y los falleros decidirán a lo largo de esta semana, hasta el domingo, si quieren o no Fallas este 2021, y que la asamblea del próximo lunes emitirá el veredicto final. En caso de que los falleros apuesten por hacer Fallas este año, las fechas, según señalan, coincidirían con las de València.