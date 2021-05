«El centro de salud es necesario, pero no dentro del colegio Teresa Coloma»

La conselleria de Educación ha emitido esta semana un informe favorable a la construcción del centro de salud Xàtiva II junto al colegio Teresa Coloma.

El proyecto agitó en 2019 la campaña electoral después de que gran parte de la comunidad educativa coordinara una protesta y los partidos de la oposición se unieran a sus críticas. Ahora, con el nuevo «ok» de Educación, la tramitación de la iniciativa sigue su curso y los portavoces de la Asociación de Madres y Padres (Ampa) no esconden su rechazo.

Irene Palop es una de sus portavoces. Ayer resaltó que es el tercer informe que ha emitido la conselleria: «Los otros dos fueron desfavorables. No esperábamos que este sí fuera positivo. Estamos decepcionados y tristes por el empecinamiento de la administración municipal en el proyecto».

«No estamos en contra de la construcción de un centro de salud, está claro que Xàtiva sí lo necesita, pero lo que no queremos es que se haga dentro de un colegio público. No entendemos que la conselleria no luche por un colegio suyo», prosiguió.

«Se van a cargar un huerto urbano. Tampoco vemos que haya aparcamientos suficientes. ¿Qué padres van a llevar a su hijo a un centro educativo que estará en obras dos años», declaró Palop.

Eso sí, la portavoz de los padres comentó que el proyecto aún está recorriendo sus primeros pasos: «Tienen el visto bueno de Educación, pero todo está empezando. Ahora cambiarán el uso de la parcela en el PGOU y se podrá alegar. Nosotros no nos asociamos a ningún partido o color político, somos padres que velamos por el bien de los niños y estamos en contra de esa ubicación».