Sana envidia del triunfo del villarreal

Tres cosas, seguro que son más, creo que lo han hecho posible: tener las ideas claras de lo que se quiere y cómo se quiere, tener los medios adecuados o las vías para conseguirlo, y hacer las cosas bien. Pongan también otros ingredientes menores como paciencia, constancia, trabajo, capacidad de decisión, apoyo de la ciudad y de sus instituciones y también, algo de suerte.

No creo que sea suficiente argumentar que ellos tengan dinero y nosotros no, ¿cuántos equipos conocen con jeque inversor que no consiguen ni un título?

En un ámbito más cercano tenemos el ejemplo del Atzeneta. Es cierto que el apoyo económico que dispone este club otros no lo tienen, pero podían haber fracasado pese a contar con él.

Lo que quiero remarcar es que ciudades como Xàtiva u Ontinyent tienen derecho a pensar en metas más altas, en retos más importantes. Lo que más difícil me parece es hacer las cosas bien, pues es fácil desviarse, pero, por qué no pensar en llegar a jugar en la Primera RFEF o dar el salto al fútbol profesional. No sé, creo que hay que ser ambiciosos y trabajar no pensando en retos a corto plazo sino a largo plazo, pero siempre teniendo en cuenta que hay hacer las cosas bien, «vísteme despacio que tengo prisa» dice el refrán. ¡Enhorabuena al Villarreal! Envidia, ¡mucha!