«Todas las veces que he cantado en Xàtiva han sido una gran experiencia»

No es la primera vez que canta en Xàtiva…

Qué va. Ya he actuado en muchas ocasiones en vuestra ciudad a lo largo de los años. En todas viví una gran experiencia y espero que la de hoy también lo sea. No tengo dudas de ello. La verdad es que estoy muy contenta de volver.

La pandemia no se ha finiquitado, pero sí es cierto que cada vez se programan más eventos culturales. ¿Cómo se ve este cambio desde la perspectiva del que pisa el escenario?

Parece que a todo lo que ha ocurrido le empezamos a ver el final y es algo que da mucha esperanza. Quiero resaltar que yo no he dejado de cantar en la pandemia. De hecho, hasta he podido grabar un disco en directo.

De hecho, ese último trabajo lo grabó en València, sobre el escenario de El Micalet...

Fue un poco como de casualidad. Nos propusieron hacer cuatro actuaciones seguidas en El Micalet y pensamos que era una buena oportunidad, que sería estupendo grabar en directo porque es un escenario con una muy buena acústica. Grabar en directo es muy diferente a hacerlo en estudio, pero tiene una ventaja: la presencia del público. Son una parte del proceso.

He leído que se puede decir que es un disco muy valenciano, ¿Es cierto?

Sí, canto poemas de Vicent Andrés Estellés o Marc Granell, por ejemplo. Y lo hago con Borja Penalba, que nació en València. Es un gran músico y un muy buen cantante. Estoy contentísima de tenerlo a mi lado en este disco y de defenderlo con él junto al percusionista Antoni Sánchez. Es un disco hecho por tres personas.

Usted siempre ha defendido la conexión entre la poesía y la música...

Siempre he creído que la poesía es lo mejor de la literatura y es algo que no cambia aunque lleguen nuevos tiempos. De hecho, entre mi público hay de todo -mayores y jóvenes- y todos aprecian lo que hacemos.

Siempre ha cantado en catalán. ¿Alguna vez pensó pasarse al castellano?

La verdad es que no. El catalán es mi lengua. Creo que el idioma es el lenguaje del alma y yo canto con el alma.

Permítame una pregunta personal, ¿Ya ha sido vacunada contra la Covid?

La verdad es que sí me han vacunado y ha sido una experiencia que calificaría como. Lo único que noté fue un poco de dolor en el brazo, pero es algo normal cuando te ponen una vacuna. Ocurre en otros casos, como con la gripe. Lo que quiero dejar claro es que no hago propaganda ni a favor ni en contra en este caso. Creo que ante lo que ha pasado es bueno que todos nos vacunemos, eso está claro, pero al final es una decisión personal.

Ahora que se abren muchas salas, ¿Dónde tiene programado su próximo concierto?

Mi próxima actuación es en Lleida y ya estamos cerrando varias fechas. La cultura ha sido segura este tiempo. Es cierto que cantar a más distancia y con la gente con mascarilla era diferente, pero ahora poco a poco se van aumentando aforos. Creo que va a ser un buen verano, tras un año duro para todos. La gente tiene ganas de música en directo.