L’obra d’art urbà Espai Natural de l’artista Dulk ja presideix la plaça on s’encreuen els carrers Dos de Maig i Pintor Segrelles d’Ontinyent, en l’accés al Centre Comercial El Teler. Es tracta d’un mural de 18,5 metres d’alt encarregat per l’ajuntament a l’artista ontinyentí, que era inaugurat ahir divendres. L’acte, que reuní a veïnat i representants municipals, serví per a donar inici a la programació estival d’Ontinyent, i vaincloure una actuació musical i la projecció d’un vídeo sobre l’elaboració del mural.