El cantautor de Gascunya (França) Primaël Montgauzí es va alçar com a gran triomfador del certamen de Joves Intèrprets del Festival MiL de Xàtiva amb el tema Caminant, que aconseguí tres guardons: premi a la millor cançó en català, premi a millor música i premi del públic. Les cançons de Montgauzí estan escrites en gascó, un dialecte de l’occità, tot i que el seu repertori també inclou peces en francés i català.

D’altra banda, el premi a la millor cançó en altres llengües va ser per a la jove cantautora malaguenya Ángela González amb la cançó Nana de la mentira. Per últim, el premi a la millor lletra va ser per a Anna Barrufet amb la cançó La por al res.

El certamen MiL Descobreix ha comptat aquest any amb una trentena de propostes i amb participació internacional, ja que s’han presentat treballs des de tot l’estat i també des de França, i amb una presència majoritària de dones.

La cantautora Maria del Mar Bonet, junt amb Borja Penalba, van obrir el divendres el Festival Música i Lletra de Xàtiva amb un concert en el qual presentaren el seu darrer disc. El Gran Teatre va penjar el cartell de «Entrades exhaurides».