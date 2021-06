Tot i que la superficialitat, o millor dit la rutina popular, ha creat un lligam absurd i innecessari entre Benigànim i beata que et fa caure —vulgues o no— en aquest binomi trampa, el poble de Benigànim dóna un joc infinitament més ample en tots els sentits. De primer cal fer-los a tot el poble una reverència davant l’altura i categoria d’un nucli urbà -Rafal-Gànim- convertit en vila real el 1602 que li permeté desconnectar-se de Xàtiva i votar en les Corts com una ciutat lliure que no depenia de cap senyor feudal. Fou el seu moment més brillant de la història passada, quan Benigànim crea el convent de les Agustines Descalces (1611, però que tardaria 33 anys en acabar) o el franciscà de la Trinitat, o el campanar octogonal de l’església de St. Miquel Arcàngel (1637) que només hi ha dos en tot el País Valencià (l’altre és el Micalet) i que és monument històric nacional des de 1983, o l’església del Crist de la Sang, l’església més antiga de la Vall que es va engolir sencera una preciosa mesquita prèvia. Testimonis de pedra picada que encara impacten en la vida diària quatre-cents anys després i que encara no m’explique el per què de la profunditat i la magnitud d’aquestes causes piadoses. Donava per a tant la causa celestial? Calia fer-los fer tanta faena als pobres llauradors?

L’any 10 del segle passat, com en tants altres pobles, la fil·loxera l’obligà a transformar el monocultiu de la vinya. Es quedaren trontollant les dos indústries lligades a ella: l’alcohol i l’arrop que a poc a poc s’han desinflat i sols queda l’eco del que van ser, en pla merament turístic. Hui probablement Benitex en tèxtil i Cucala en vivers, lideren l’oferta d’ocupació local. El terme, tot i ser de molt bona qualitat, té relativament pocs fidels i la gent es dedica, prioritàriament, als serveis en qualitat d’autònom: tallers, botigues, restauració i oficis diversos.

El poble passà a la primera pàgina de les notícies a finals d’agost del 2020, l’any de la pandèmia, per ser el primer municipi valencià que decretaren confinar després d’enregistrar 75 casos de covid19. A criteri de la jutgessa Laura Alabau, —d’ingrata memòria— el Decret que ordenava el tancament perimetral, no estava suficientment justificat i ella el veia desproporcionat. I com els jutges i jutgesses poden fer-ho, el va revocar i en pau. Era la mateixa jutgessa que va interposar recurs d’inconstitucionalitat contra una parella d’homosexuals que volien casar-se el 2005. Tot encaixava.

Als de Benigànim se’ls coneix popularment per ganxuts, cosa que a ells no els molesta i fins i tot assumeixen amb orgull la rondalla que conta la tonteria de voler agafar la lluna amb un ganxo. L’ajuntament s’ha ampliat comprant la casa del costat, la casa Ribelles, i hui té un escut més modern que aquell dels dos lleons que el sostenien parats. L’impressionant auditori municipal deu haver col·laborat a afinar-los l’orella per a la música, perquè tenen un bon grapat de bons músics i músiques, inclosa una coral. Però també donen valor i cuiden a la resta de les arts i dels artistes locals, que n’hi ha, i de bons. Són sensibles a la cultura i es nota que el governa una dona.

Benigànim té bastant entitat per poder ser autosuficient. En tots els sentits. Inclosos els serveis de supermercats i de la educació. Fa de capital del rotgle. Té l’institut de batxillerat i caserna de la Guàrdia Civil habitada, dues peces imprescindibles per construir civisme i corregir-lo respectivament. Ara bé, allò que a mi més m’atrau, perquè sóc un sentimental i pràctic alhora, és el servei de trens dièsel Alcoi-València que el té dins del poble, però discretament apartat. Però la cosa més divertida, a la que mai li trobaré l’entrellat ni la justificació, és que una de les dos bandes de música es diga La Tropical, un nom com d’orquestra de verbena d’estiu, una curiositat que algú m’aclarirà un dia.