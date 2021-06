Xàtiva baraja actos para los sectores falleros afectados por la suspensión

Beltrán reconocía que la decisión de las comisiones de no celebrar fiestas josefinas en septiembre «afecta a sectores económicos que rodean las Fallas» y anunció la posibilidad de realizar alguna iniciativa. No concretó si será entre el 1 y el 5 de septiembre, cuando las localidades con tradición fallera, como València, han acordado la celebración este año, ni avanzó ninguna fecha, señalando que «queremos saber primero la opinión de estos sectores, antes de acordar nada».

La concejala también manifestó que la segunda fase de las ayudas del plan local Reactivem Xàtiva «incluirá a los sectores vinculados con el mundo fallero». Señaló que se está trabajando en las bases de estas nuevas ayudas y que, tras ello, se abrirá el plazo para que los negocios las soliciten. Indicó, además, que la semana pasada se completó la entrega de las subvenciones de 2.000 euros a empresas del sector fallero, como pirotécnicas, indumentaristas y artistas falleros. El consistorio destinó 20.000 euros para estos negocios.

Sobre la decisión de aplazar las Fallas a marzo —7 comisiones votaron por el sí a la fiesta en septiembre y 12 votaron que no, tal como adelantó ayer Levante-EMV—, María Beltrán manifestó que «aceptamos la decisión tomada, una votación por mayoría, y toca trabajar por las Fallas de 2022».

En el mismo sentido se expresó el alcalde, Roger Cerdà, a través de redes sociales. «Ahora solo nos queda fijar la mirada en el próximo año y trabajar todos juntos por seguir haciendo de las Fallas de Xàtiva un referente a nivel autonómico», manifestaba el primer edil, quien también señalaba que la decisión del aplazamiento ha sido «compleja. Se ha tomado democráticamente, trasladando la capacidad de decisión a los falleros de cada una de las comisiones».

La Fallera Mayor de Xàtiva, Patricia Viñes, mostraba ayer también su «respeto» a la decisión del colectivo. «Acepto lo que los falleros han decidido, tanto si hubieran optado por el sí a las Fallas como el no. Me debo a ellos». Patricia, fallera de la comisión Joan Ramon Jiménez, no votó, aunque su cargo como máxima representante no se lo impedía. «Sí que podía votar, pero decidí no hacerlo para respetar la decisión final», explicó. Con la suspensión de las Fallas hasta marzo, Patricia y Marives Puchades, la Fallera Mayor Infantil, ostentarán el cargo durante tres años (desde 2020). Patricia manifestaba respecto a ello que «es raro. Cuando te presentas piensas que es para un año», y aseguraba que las próximas fiestas las encara «con las mismas ganas que el primer año, con ganas e ilusión de vivirlas y sé que serán las más especiales para mi», concluía.