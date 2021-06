"En Xàtiva y sus urbanizaciones hay más de 100 colonias felinas"

Vacío. Poco práctico y sin soluciones reales. Así definen desde las entidades Una huella en el corazón (Bastet) y C.E.S Colonias Felinas de Xátiva el plan de control que el pleno municipal setabense aprobó el pasado sábado. La primera de estas agrupaciones gestionó las poblaciones urbanas hasta diciembre de 2020. Helena Francés, portavoz de ambas entidades, atendió ayer a Levante-EMV y no dudó en criticar la iniciativa: «Vamos a presentar alegaciones, eso es algo que tenemos muy claro. Hemos podido estudiarlo con detalle y creemos que es un documento que no aborda la realidad de las colonias felinas en el municipio. No hay ni calendario ni una dotación económica clara», expuso.

El plan recién salido del horno tiene una duración «indefinida» y los interesados tendrán un plazo de treinta días para presentar sus aportaciones una vez sea publicado de forma oficial.

El consistorio canceló a finales del año pasado el convenio que tenía firmado con las integrantes de Una huella en el corazón (Bastet) por «incumplimientos». Desde entonces, desde las entidades de voluntarias alertan sobre la inacción del ejecutivo: «En la ciudad no se ha hecho nada, ha habido un descontrol total en todo lo referente las colonias felinas».

Y su número, esgrimen, ha ido en aumento. Francés estimó que en todo el término municipal de Xàtiva -ciudad y urbanizaciones- hay más de cien colonias que merecen atención y seguimiento: «En el acuerdo que se canceló a finales del año pasado se hablaba de unas 20 colonias, pero en realidad hay muchas más, más de 100. Los casos con grupos más numerosos llegan a concentrar hasta 60 ejemplares. Creo que el plan municipal debería ser mucho más ambicioso. Se queda corto en todos los aspectos».

Maltrato animal

A su vez, las voluntarias también denunciaron ayer que durante los últimos tiempos se han registrado casos muy graves de maltrato animal en Xàtiva, como el envenenamiento de una colonia entera ubicada en la falda del Castell: «Hay gente desaprensiva a la que no le gustan los animales. Un grupo concreto desapareció por completo a falta de un ejemplar y uno de los gatos que encontramos muerto tenía síntomas claros de envenenamiento que luego se confirmaron. Hablamos de un conjunto en el que el 95 % de animales estaba esterilizado. Es muy duro». El caso fue denunciado ante los cuerpos de seguridad.

Ambas entidades representan a cerca de 50 voluntarias y, según la memoria de gestión que han hecho pública, en 2020 tramitaron un total de 44 esterilizaciones y 124 adopciones. «Son gatos que sacamos de la calle, es de lo que no sentimos más orgullosas», apuntó Francés.

Gasto insuficiente

Las agrupaciones de voluntarias también ven insuficientes las estimaciones de dispendio realizadas por el ayuntamiento: «Dicen que pueden gastar hasta 6.000 euros en esterilizaciones y eso equivale a unas 70 operaciones. Hacen falta muchas más. Pero los 2.000 euros que determinan para urgencias sí parecen una cantidad totalmente ridícula e irrisoria, la verdad sea dicha».

A su vez, expusieron que «el tema no es solo alimentar a los animales que hay en la calle y hacerlo de forma reglada y ordenada. También coordinamos comités de adopción y atenciones médicas. Hemos participado en las diferentes sesiones que se han coordinado para informar sobre el plan que ahora -tarde- se ha aprobado. Vamos a pedir que hagan públicas las responsabilidades de las voluntarias que puedan ser acreditadas. El comportamiento del ayuntamiento ha sido errático en los últimos seis meses y creemos que esto puede ocasionar un problema de salud pública en la ciudad. No es el camino».

«Hemos encontrado hasta ocho crías en motores de coches»

Las voluntarias alertaron ayer sobre la presencia de gatos de pocos meses de edad en motores de coches: «Hemos tenido que actuar hasta en ocho ocasiones en los últimos tiempos. Buscan el calor y se esconden dónde pueden. Pedimos a la gente que no dude en dar pequeños golpes antes de arrancar por si acaso. Normalmente se van corriendo enseguida, pero a veces no lo hacen».