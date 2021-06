Aspromivise forma part d’un ID-Gaming amb Itàlia, Grècia i Portugal

La associació Aspromivise de Xàtiva participa en el projecte europeu ID-Gaming, per desenvolupar un joc de taula educatiu per a persones amb diversitat funcional intel·lectual. El projecte està liderat per CECD Mira Sintra de Portugal, i participen dues associacions d’Itàlia, Grècia i un altre de Portugal, a més de la Copava, a la que perteneix Aspromivise.

En aquest projecte es pretén desenvolupar un joc de taula educatiu col·laboratiu amb activitats relacionades amb la qualitat de vida i amb les funcions cognitives. Serà una plataforma en línia i a més es desenvoluparà i dissenyarà materials (tauler, cartes), regles de joc amb escenaris, narrativa, dinàmiques de joc, sessions pràctiques…

Des d’Aspromivise remarquen que «entre tots i totes decidirem les regles. Recollirem les idees de totes les persones de tots els països que han treballat en el projecte i a partir d’ahí s’avançarà en el joc educatiu i col·laboratiu», afirmava Rosa Hernàndez, psicòloga del Centre Ocupacional La Costera.

Per a desenvolupar el joc, els usuaris dels centres ocupacionals han jugat a jocs amb ordinador, tauleta i mòbil, i donen la seua opinió en qüestionaris. Amb tota la informació recollida es crearà una plataforma en línia (e-Taining) ID-Gaming amb formació que els ajudarà a comprendre millor la informació, aprendre i utilitzar noves habilitats, adaptar millor els comportaments i tindre més qualitat de vida. Hernàndez manifestava que «Aspromivise sempre intenta participar en projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional».