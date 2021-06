L’Ajuntament de Xàtiva ha preparat una sèrie d’activitats per a celebrar el dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny. Durant el matí tindrà lloc un taller a càrrec de la Regidoria de Joventut sobre la realització de cases per a falciots (de 10:30 a 12:30 hores al pati de la Casa de la Joventut), i a les 19:00 hores està previst a la Casa de Cultura la representació del teatre de titelles «La odisea de Nambi», a càrrec de la Creu Roja amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, el qual permetrà aprendre els objectius de desenvolupament sostenible d’una manera divertida. Les persones interessades hauran de recollir les entrades a la Casa de Cultura, ja que l’aforament és limitat.

«Desfem» és un projecte teatral i musical que pretén conscienciar a menuts i majors de la necessitat d’estimar i cuidar el medi ambient, gràcies als xicotets gestos i accions del dia a dia a les cases i a l’escola. L’espectacle permetrà aprendre el que és l’economia circular, la necessitat de reciclar i a quin contenidor s’ha de llançar cada residu. Al dia següent, 6 de juny, organitzat per Decathlon Xàtiva, amb el concurs de la Fundació Limne i la col·laboració de l’Ajuntament, tindrà lloc una jornada mediambiental al paratge natural municipal de la Cova Negra, on els voluntaris que s’inscriguen en l’activitat faran una recollida de residus a l’entorn del riu Albaida i les zones d’esbarjo del paratge, mentre tècnics de la Fundació Limne analitzaran la qualitat de les aigües. L’ajuntament facilitarà materials i equips per a la recollida de residus.

«Volem recordar l’enorme valor de la nostra natura i la importància de protegir-la» Reme Sinisterra - Regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Xàtiva

«Volem sensibilitzar i conscienciar a la societat sobre la importància de reciclar per a protegir el medi ambient i evitar el canvi climàtic», ha indicat la regidora de Medi Ambient, Reme Sinisterra, qui ha explicat que «la celebració d’aquests dies amb activitats per a tota la família és una oportunitat per a recordar l’enorme valor de la nostra natura i la importància de protegir-la. És un bon moment per a signar la pau amb el nostre planeta i aconseguir un futur més sostenible per als nostres fills i filles». Cal recordar que el passat dissabte, 22 de maig, Dia Mundial del Reciclatge, s’impartiren tallers sobre instruments reciclats i botelles energètiques a càrrec del Consorci per a la Gestió de Residus - COR i es va celebrar l’espectacle «Desfem!» de Dani Miquel.