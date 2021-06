El genovés, a la final de les lligues professionals

El Genovés, La Costera, tres jugadors. Carlos Sanchis, Tonet Ordiñana i Josep Llopis. Tots ells jugadors professionals, Carlos d’escala i corda; Tonet (IV) i Josep (Ricardet II) de raspall. Tots tres han arribat a la final de les lligues professionals, però, com la història assevera, no és casualitat.

Carlos Sanchis és punter i feridor en la modalitat d’escala i corda i, els darrers anys està al més alt de les competicions professionals, disputant les partides més importants en els principals campionats. La prova és què l’any 2018 es va proclamar campió de les dues competicions més importants, la lliga, formant equip amb Pere Roc II i Jesús, representant Benidorm. I la Copa, amb Puchol II, representant Vinalesa. A més a més, el 2020 tornava a disputar la final de la lliga amb Benidorm, amb Pere Roc II i Javi de companys, però, no van poder guanyar-la.

Aquest any, amb totes les adversitats que estem patint, amb totes les complicacions per poder entrenar i jugar, per a tots, i contra tots els pronòstics, ha tornat a guanyar. Aquesta vegada representant a l’equip d’Almussafes, amb De La Vega i Javi, contra un equip que havia guanyat totes les partides disputades fins la final, el de Pedreguer masymas, amb Giner, Pere i Àlvaro Gimeno. I disputant una de les partides més completes que se li recorden a Carlos, amb la dificultat de jugar davant, d’estar atent a totes les pilotades, a tindre que fer la ferida i resoldre pilotes compromeses. Amb tot, possiblement fora el jugador més destacat d’eixa final, jugada a la Catedral de l’escala i corda, el trinquet Pelai de València el passat 17 d’abril, sense públic, però amb l’emoció d’un marcador que no es va decidir fins el tram final (60-50).

I el dissabte 24 d’abril, la final professional de la lliga de raspall. Dos equips, amb un jugador del Genovés en cadascun. Tonet IV representant al seu poble i Ricardet II al de Xeraco. La victòria, per a Ricardet II. Com en la competició de l’alt, en la del raspall, l’equip representant a l’Ajuntament del Genovés, amb Vicent, Tonet IV i Jose, havia guanyat totes les partides, excepte la darrera, precisament contra qui perdria la final.

Quina ha sigut la trajectòria d’aquestos dos jugadors? Tonet IV, 22 anys, actual campió individual i de la lliga professional. Arriba en el moment més dolç de la seua carrera. Ja el 2015, amb només 16 anys, arriba a la seua primera final de la lliga en la seua primera participació, final que no va poder guanyar. Però, l’any següent, junt a Moltó guanya la Copa Diputació. Era el reconeixement a l’esforç d’aquest jove. El 2018 torna a arribar a la final de la lliga què, precisament, perd davant l’equip en el que formava Ricardet II. El 2019 guanya la Copa Diputació acompanyant al jugador de Barxeta Pablo, formats tots dos a l’escola municipal de pilota del Genovés. I com ja hem dit, 2020 és l’esclat d’aquest jugador, semifinalista en la Copa Diputació i guanyador de les altres dues competicions, les més importants, la lliga i l’individual. A més a més, ho fa de manera aclaparadora, una lliga en companyia de Punxa i Néstor, tirant de l’equip en mode figura, i un individual en la seua primera participació davant la figura incontestable de Moltó, el jugador de Barxeta que portava quatre títols en cinc anys en aquesta competició.

I Ricardet II, 27 anys, amb una trajectòria els darrers anys en la que ha estat al capdavant de les competicions més destacades. Va ser finalista en la primera edició de la Copa Diputació el 2015, però es va trobar davant Waldo i Sanchis, en la que seria una de les darreres competicions del mite d’Oliva que no la va deixar escapar. I després ha aconseguit tres títols de lliga en les tres finals que ha disputat. La del 2018, amb Ian i Canari, davant Moltó, Tonet IV i Lorja, i el 2019 amb Sergio i Seve.

És curiós què, tant el 2019, amb Sergio (El Genovés), Seve i Ricardet II (El Genovés), com el 2020, amb Punxa, Tonet IV (El Genovés) i Néstor, l’Ajuntament del Genovés patrocinava a l’equip que va guanyar la lliga. Aquest any no ha pogut ser, però, de segur, continuarà donant suport a l’esport nacional dels valencians.

Tot açò significa que un jugador no arriba a les finals de manera casual. Ho fa amb treball i constància, amb sacrifici, amb hores de trinquet i gimnàs. I amb molta il·lusió i ganes de demostrar la vàlua. Enhorabona Carlos Sanchis, Tonet Ordiñana, Josep Llopis i l’Ajuntament del Genovés.