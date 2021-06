Benigànim ha acollit aquest matí la ReTrobada 2021 de la Vall d’Albaida, amb el lema “Llavors de Futur”. L’acte s’ha celebrat a l’Auditori Municipal Paco Salvador i ha estat realitzat per la comissió organitzadora integrada per les comunitats educatives, l’Ajuntament de Benigànim i la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del valencià, i amb el suport de la Colla Ecologista L'Arrel d’Ontinyent.

La ReTrobada ha començat amb la plantació d’una morera al parc de l’Ortissa i la col·locació d’una placa commemorativa d’aquesta ReTrobada. Tot seguit, a l’auditori, ha oferit unes paraules de benvinguda Maca Alabort regidora d’Educació de Benigànim, en qui ha delegat l’Alcaldessa de Benigànim, ja que aquesta es trobava al lliurament de Premis Sambori a Castelló. També ha invervingut Pilar Ferrero en representació de la Coordinadora i Vicent Gomar, president de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida.

Aquest acte ha servit per a fer un homenatge a totes les comunitats educatives de la Vall d’Albaida, que en temps de pandèmia han realitzat de manera excel·lent el seu treball i han suportat moments tan difícils.

A continuació, l’alumnat de l’escola i l’institut de Benigànim han llegit diferents obres de poesia i s’han repartit plantes i plançons. Per últim, ha tancat l’acte el concert Mireia Vives i Borja Penalba, que forma part de la Gira d’Escola Valenciana, i en el qual han presentat el seu treball ‘Cançons de fer Camí’.

A aquesta ReTrobada han acudit Rafael Beneyto, director general de Tributs i Joc de la Generalitat Valenciana; Rebeca Torró, secretària autonòmica d’Economia Sostenible; i representants sindicals de l’STEPV i CCOO.