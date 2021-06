Un informe municipal anula la moción para retirar el sueldo al gobierno de la Font

La moción del grupo municipal del PP en la Font de la Figuera para revocar el acuerdo plenario sobre las retribuciones de los miembros del equipo de gobierno no tuvo ningún recorrido. De hecho, no llegó ni a votarse en el pleno extraordinario convocado ayer ex profeso para ello, debido a un informe de la Secretaría del Ayuntamiento de la Font de la Figuera que anulaba la moción. La razón, que según el reglamento de funcionamiento de las entidades locales corresponde a la alcaldía la capacidad para revocar dicho acuerdo plenario, por lo que no llega a ser competencia del pleno. Así pues, en la sesión de ayer en el consistorio fontí hubo debate, que se alargó durante casi dos horas, pero no se celebró ninguna votación.

El motivo por el que el Partido Popular elevaba la moción para la revocación de los sueldos era que el gobierno municipal no había revertido las obras y actuaciones urbanísticas realizadas en la Plaza Mayor de la localidad, una petición que el pleno del consistorio aprobó en mayo del año pasado con el voto a favor de los tres partidos en la oposición (PP, PSOE y Per la Font).

El alcalde del municipio, Vicent Muñoz, defendía el carácter de las obras objeto de crítica, proyectadas para favorecer la accesibilidad y potenciar la peatonalización, y recordaba que se contaba con informes favorables del área municipal de urbanismo y de la Policía Local. «No tiene sentido que vayamos en contra de las políticas que se están potenciando en todos los lados. Una administración pública ha de apostar por la integración de todas las personas, lo contrario es anacrónico», valoró el munícipe, que calificaba el pleno de ayer como «una moción de censura encubierta», en sus palabras.

Desde el PSPV-PSOE, por su parte, anunciaron ayer tras el pleno extraordinario que «en breve» activarán otro mecanismo, una iniciativa popular con firmas de vecinos, para ejecutar la reversión de las obras en la Plaça Major para recuperar su versión anterior.

Un proceso de participación de la Plaça Major

De cara a este verano, el Ayuntamiento de la Font de la Figuera prevé seguir con el proyecto de reformulación de la Plaça Major con el siguiente paso, un proceso de participación ciudadana en el que se determinarán las siguientes actuaciones. A ello le seguirá, según el plan del gobierno local, la elaboración del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la localidad, que determinará las políticas a desarrollar en este sentido en los próximos ejercicios. Muñoz trasladaba sobre ello que el consistorio «tan solo está siguiendo lo que ya exige la ley», en sus palabras.