Una promotora tantea en Chella construir una planta fotovoltaica de 140 hectáreas

Tanto es así que parte del vecindario de la población no ha tardado en organizarse para formar La Canal Verde, una plataforma ecologista nacida con la intención de abastecerse de las herramientas necesarias para luchar por el paisaje de Chella. En esta campaña, el arma es la información. «Ante proyectos como este, el problema es siempre todo lo que no se dice por parte de las promotoras», hacían ver desde La Canal Verde en declaraciones para este diario. Indagando en la empresa compradora de los terrenos, Chella Solar, han podido comprobar que no cuenta con CIF, y que no aparece en el Registro Mercantil. La dirección adjuntada como sede de la empresa en los membretes de los documentos de compra es un piso ubicado en València que, según comprobaron miembros de La Canal Verde el pasado jueves, está vacío. «Se nos presentan como Chella Solar, un nombre hecho para que suene familiar, pero no es más que un adorno», valoraban desde la plataforma de La Canal Verde.

Si se indaga en el origen de la planta solar de Chella, uno llega a una maraña empresarial similar a la que se puede encontrar tras los proyectos de la Costera o de Navarrés, que resaltó este diario en su momento. Tras Chella Solar aparece un representante vinculado, según la base de datos del Registro Mercantil, a la multinacional energética danesa European Energy. Esta empresa tiene como filial a Blue Viking Solar SL, una firma con decenas empresas asociadas, todas con nombres similares (Blue Viking Ayora, Blue Viking Beatrice...), que aparece como socia única de Solcon Terrenos 2006 SL, promotora del parque solar fotovoltaico de Bolbaite (de 130 hectáreas, ya en marcha) y de la subestación coligada prevista en Chella. Desde La Canal Verde no dudan en vincular ambas explotaciones, la de Bolbaite y la de Chella, como un únic proyecto, promovido por la danesa European Energy, y que tendrá una afectación sobre el terreno de 270 hectáreas en total.

El consistorio, expectante

Por parte del ayuntamiento de la localidad, el alcalde José Enrique Talón traslaba que de momento, sin ningún proyecto de instalación fotovoltaica tramitado por registro de entrada, solo pueden «respetar la decisión individual de cada propietario, sobre vender sus terrenos o no», según sus palabras. Respecto a la subestación que forma parte del proyecto de Bolbaite, Talón sí avanzaba que negociarán con la promotora para cambiar su ubicación y que se instale en el polígono industrial de Chella. Asimismo, criticaba que la administración autonómica «haya abierto la veda» para la instalación de fotovoltaicas sin contar con los ayuntamientos. «Pueden venir, reventar la sierra, y no pasa nada», lamentaba Talón.