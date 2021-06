Benigànim va acollir el passat dissabte la ReTrobada 2021 de la Vall d’Albaida, un acte que serví d’homenatge a totes les comunitats educatives de la comarca. Es va celebrar a l’Auditori Municipal Paco Salvador, i va estar organitzat per una comissió integrada per les comunitats educatives, l’Ajuntament de Benigànim i la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del valencià, amb el suport de la Colla Ecologista L'Arrel d’Ontinyent.

La ReTrobada va començar amb la plantació d’una morera al parc de l’Ortissa i la col·locació d’una placa commemorativa. Després dels diversos discursos de benvinguda, l’alumnat de l’escola i l’institut de Benigànim llegiren diferents obres de poesia i repartiren plantes i plançons. Per últim, Mireia Vives i Borja Penalba presentaren en concert el seu últim treball Cançons de fer Camí.