Expertos dudan de la autoría de las tablas del Maestro de Xàtiva a subasta

Marià González Baldoví es el exdirector del museo de l´Almodí de Xàtiva y una de las voces más autorizadas a la hora de hablar del enigmático autor localizado en el municipio. Ayer comentó que «Parecen dos pinturas de manos distintas y hay cosas que me hacen pensar que no son del Maestro de Xàtiva». Eso sí, el experto quiso ser cauto y remarcó que «en un caso de este tipo siempre hay que tener perspectiva. Estoy hablando por lo visto en fotografías, que no es lo mismo que examinar un cuadro y verlo al natural. Esto es más arriesgado». González Baldoví también muestra sus recelos sobre las medidas y los marcos de los cuadros: «Los pintores de esa época usaban los palmos, que equivalían a 21 centímetros. Los marcos no parecen góticos, todo apunta que los usaron para poder hacer una pareja y venderla».

Las piezas se titulan «Santa Bárbara» y «Misa de San Gregorio» y se subastarán el 16 y 17 de junio: «Diría que ninguna de las dos es del Maestro de Xàtiva. Su estilo es más grácil, más etéreo, las figuras no pesan tanto», comentó Baldoví. A su vez, también señalo el pavimento —mal representando— de la obra de la santa y los óvalos de las caras: «El Maestro de Xàtiva dibuja los rostros de otra forma, como más redondos. Veo alguna similitud con otro pintor, Gaspar Requena, pero es todo una conjetura. Eso sí, parecen obras de la época».

Consultado sobre la posibilidad de que Antonio Cabanes sea el Maestro de Xàtiva, Baldoví fue claro: «Podría ser, pero no hay nada seguro. No es más que una teoría que no se ha demostrado».