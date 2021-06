Aielo de Malferit suspende los Moros y Cristianos y Bocairent aplaza sus cargos

La mejora de la situación pandémica es una evidencia y las perspectivas con los avances en la vacunación para los próximos meses son incluso más positivas. Sin embargo, para llegar a la vieja normalidad del 2019 aún restan meses, y prueba de ello son las suspensiones de las fiestas locales, que no dejan de sucederse. A través de un comunicado hecho público ayer, la Associació de Festes de Moros i Cristians de Aielo de Malferit oficializó la decisión de no celebrar las festividades de este año, previstas para principios de agosto. Los miembros de las distintas comparsas, que ya no pudieron celebrar los días grandes dedicados al Santíssim Crist de la Pobresa y a Sant Engraci Màrtir en 2020, habrán de esperar hasta 2022 para reencontrarse en las calles.

El acuerdo de la Junta de Govern de la asociación incluye, como ocurriese el año pasado, el mantenimiento de los cargos de capitanes y ambaixadors para el 2022. «La vacunación y el índice de incidencia marcarán la fecha cada vez más próxima de celebrar nuestras queridas fiestas en toda su plenitud, garantizando la seguridad y el bienestar de nuestros festeros y festeras, así como la de nuestros vecinos y vecinas de Aielo de Malferit», indicaba el comunicado.

En Bocairent, por su parte, la Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai acordó el pasado fin de semana aplazar los cargos de capitanías y alferes de las fiestas de febrero de 2022 para el año 2023. Justificaban esta decisión por «no poder vivir todos los actos de panellets de las filaes y de la Associació», que se celebran durante todo el año, «con la intensidad habitual».