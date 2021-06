Los alcaldes acusan la falta de infraestructuras del COR

Pasados los dos primeros años de legislatura, y con una pandemia que lo ha trastocado todo de por medio, la sensación entre los munícipes del territorio de las tres comarcas respecto al Consorci de Residus V5 es que no acaba de arrancar con el ambicioso plan proyectado para estos años, en los que la gestión de basuras ha de adaptarse a unos estrictos marcos impuestos por la Unión Europea en aras de la sostenibilidad ambiental. Así lo aseguran varios alcaldes consultados por este diario al respecto, que ponen el foco en la falta de infraestructuras propias, que acaba repercutiendo en un incremento de la factura al ciudadano, y en la falta de comunicación del COR hacia la ciudadanía en un momento en el que su papel para separar los residuos en origen va a ser vital.

Evarist Aznar, primer edil de la Llosa de Ranes, aseveraba que ve «difícil que en esta legislatura se pueda llevar a cabo la construcción de las grandes infraestructuras que el COR tenía previstas», en referencia a las cuatro plantas de tratamiento de residuos proyectadas. «Aspectos como los ecoparques móviles están funcionando. Pero faltan las plantas, y eso hace que tengamos que negociar con otros consorcios el uso de las suyas», añadía Aznar. El alcalde de la Llosa de Ranes lamentaba que esta «subcontratación» de las infraestructuras de gestión de residuos provoca que «el recibo que paga el ciudadano se esté incrementando cada año», en sus propias palabras, «lo que provoca decepción en los vecinos y vecinas. Cada vez que ven un aumento en el recibo, perciben que los políticos estamos dificultándoles el día a día», valoró.

La alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, suscribía la sensación de notar «cierta paralización» en el COR. Ella ponía el foco en que el consorcio, después de la pandemia, ha abandonado las iniciativas que tenía en marcha o que se iban a iniciar en el ámbito de la concienciación ciudadana. «En el caso de Enguera, cuando se presentó la formación para hacer compostaje en casa teníamos a gente muy interesada, que no ha sabido nada más. Hay que retomar este tipo de actividades, y continuar con ellas», aseveró. Asimismo, Marín insistía en la necesidad de potenciar «las campañas de información, para inculcar a la gente la separación en origen». Evarist Aznar también incidía en este punto: «Está parado, y la concienciación debería ser continua. Los cambios en el reciclaje no están siendo bien recibidos, quizá porque no se explica lo suficiente», expresó el alcalde de la Llosa de Ranes.

Estela Darocas, su homónima en Navarrés, afirmaba que la habilitación de las nuevas infraestructuras «debería estar más agilizada» a estas alturas de la legislatura, si bien trasladaba también comprensión por «la dificultad de la pandemia» y «la complejidad burocrática» de ponerlas en marcha. «Hemos de llevar las basuras mucho más lejos de lo necesario, y eso repercute en el recibo de los ciudadanos. Pero se nos han trasladado compromisos sobre la agilización de las nuevas plantas», comunicó la alcaldesa.