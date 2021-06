Bocairent acollirà la gala d’entrega del 27º Premi de Literatura Eròtica

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida llança una nova edició de la proposta cultural i turística del Premi de Literatura Eròtica, en la qual les àrees de Cultura i Turisme han compartit esforços per a desenvolupar una activitat diferent a la comarca. La gala del 27 Premi de Literatura Eròtica tindrà lloc el dissabte 10 de juliol a les 22.00 h en la plaça de bous de Bocairent, tot homenatjant la seua capitalitat cultural d’enguany. L’acte estarà adaptat a les circumstàncies sanitàries actuals i, segons destaca la Mancomunitat, suposa tornar a l’esperit de retrobada i de defensa de la cultura «com un espai segur i necessari».

La vetllada, amenitzada per un espectacle coordinat per Ad Libitum, servirà per conèixer el veredicte del jurat i descobrir, així, l’obra més reeixida d’aquesta edició; a més, les persones assistents obtindran la publicació guardonada en les dos darreres edicions.

La referència literària de la Vall d’Albaida rau també darrere de les rutes eròtiques programades per a les nits dels divendres de juliol i d’agost. D’aquesta forma, un total de nou itineraris recorreran algunes de les poblacions vinculades al guardó com Otos, Ontinyent, Benigànim o Albaida; igualment, la proposta turística farà parada en Llutxent, Agullent, Fontanars dels Alforins, l’Olleria i Carrícola, del 2 de juliol al 27 d’agost.

Aquesta iniciativa que combina literatura, erotisme i gastronomia oferirà una ruta especial en Bocairent amb motiu de l’acte del 27 Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida. A les huit de la vesprada començarà una ruta «plena de sorpreses i molta picardia» per indrets que han inspirat les novel·les dels últims 27 anys. Amb la ruta s’ofereix un sopar temàtic per 10 € que culminarà en la gala de lliurament.