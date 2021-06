Otos serà la primera parada de la gira teatral de Las Pequeñas Europas

El projecte teatral europeu Escena Erasmus de la Universitat de València obrirà la gira del 2021 del grup Las Pequeñas Europas al municipi d’Otos. La Plaça del Llaurador acollirà demà, a les deu i mitja de la nit, la representació d’El viatge impossible, un text escrit per quatre destacats dramaturgs de l’escena valenciana (Daniel Tormo, Guadalupe Sáez, Isabel Martí y Gemma Miralles) i dirigit per Josep Valero. L’espectacle fa la reflexió ed que, potser, tornar als pobles és una idea sana per a reconstruir el món. Mario Mira, alcalde d’Otos, destacava que projectes com el d’Escena Erasmus «són molt enriquidors, ja que motiven la participació d’estudiants i els donen l’oportunitat de conéixer cultures distintes».