«Hay más medios, pero es difícil afirmar que ahora se enseña mejor»

De una forma u otra, lleva 44 años ligado al instituto Josep de Ribera de Xàtiva. Primero como alumno, luego como profesor y catedrático. Y las últimas tres décadas y media ha sido su director. La jubilación ha llegado. Es hora abandonar el claustro. Y las aulas.

Usted ha visto pasar por sus clases a generaciones enteras...

He tenido alumnos cuyos hijos han sido estudiantes en mis clases. Es como una tradición, las familias quieren seguir estudiando aquí. Es un centro al que le he dedicado la vida y la verdad es que siempre ha estado masificado. Ha habido años con 2000 alumnos en total. Eso es mucho.

¿Ha cambiado mucho la forma de enseñar a los alumnos durante todos estos años?

Ha cambiado bastante, la verdad. Sobretodo, si lo comparamos con mi época de estudiante, en los 60, cuando la disciplina era muy férrea. Con las sucesivas leyes de educación han habido muchas transformaciones: La llegada de BUP y COU, la implementación de las enseñanzas medias, la incorporación del valenciano...

¿Usted diría que ahora se enseña mejor que antes?

Contestar o decir que sí a esa pregunta es difícil. Ahora, se dispone de más medios. Pondré un ejemplo. Hace muchos años en los institutos la educación no era obligatoria y el alumnado que venía tenía mucho interés. Ahora es diferente, hay más diversidad, más tipos de alumnos.

¿Cree que la enseñanza telemática ha venido para quedarse de forma definitiva?

Sí, pero no creo que sustituya a la presencial. En el aula el profesor controla el ritmo y tiene a todos los alumnos cerca, eso es algo que no existe en la enseñanza telemática. Es un complemento, un elemento positivo que puede ayudar, pero que no debe considerarse prioritario y menos en una etapa como el bachiller.

Atesorará una gran cantidad de recuerdos...

Muchos, eso está claro. Hemos dado un servicio público, pero también se ha buscado la excelencia. En todos estos años, hemos logrado 27 premios extraordinarios de bachillerato. Es una cifra muy inusual que quiero destacar. También recuerdo una medalla de oro de química, diversos premios en olimpiadas de economía y clásicas... Los resultados de nuestros candidatos a las PAU siempre han sido buenos todos estos años.

Sin embargo, en su último año como director golpeó la pandemia de la covid...

Ha sido muy duro. No podían venir todos los alumnos los cinco días y esto era una complicación, que generó quejas entra las familias. Iba a jubilarme, pero la administración nos pidió a mí y a mi equipo que continuáramos un ejercicio más. Y aceptamos.

Si le dieran la opción de poder elegir y echar el tiempo atrás, ¿Repetiría como director durante 35 años?

Sin duda alguna lo haría. He tenido dos ofertas para irme a la inspección educativa y dije que no.