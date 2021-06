El xativí David Estornell, menció d’honor al concurs de curts de la Caixa

David Estornell, xativí d’onze anys d’edat, ha aconseguit una menció d’honor al concurs de curts cinematogràfics Participa Méliès, que organitza la Fundació La Caixa. Aquest ha estat el segon any que participa en la secció Junior d’aquest certamen, per a xiquets de 10 a 18 anys. L’any passat també va aconseguir una menció d’honor.

Segons remarca el jurat del concurs, la peça cinematogràfica, que ha estat ideada, dirigida i protagonitzada per David Estornell, mostra «un treball artístic darrere d’elements com el vestuari i l’elecció de localitzacions, així com una planificació i muntatge molt cuidats que respecten els codis del gènere en el qual s’emmarca la història». Així mateix, denoten «el mèrit i el repte» d’haver fet la peça en solitari, amb l’ajuda de sa mare María José.

El curt de David Estornell, de dos minuts i mig de duració, està disponible a la plataforma web de Participa Mèliés.