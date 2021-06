Fa temps que l'alarma està encesa, però com a societat encara no hem pres consciència d'un problema que està afectant la infantesa i adolescència de moltes persones, que deixa una petjada en l'edat adulta. El consum precoç de pornografia, d'un determinat tipus de pornografia tirant a hardcore que és ara dominant, està intoxicant la manera d'entendre la sexualitat i la manera de relacionar-se.

No voldria fer puritanisme: el consum de pornografia està generalitzat des dels huitanta, però tenia una distribució i abast relativament acotats. Aquella, a més, era una altra pornografia. L'evolució ha estat cap a pràctiques cada vegada més extremes i humiliants: ofegaments, colps, fel·lacions i penetracions violentes, o els gang bang, model de les anomenades manades.

Internet no sols ha diversificat l'oferta, l'ha fet assequible a persones cada vegada més joves. Un fenomen que ha anat en paral·lel al fet que els xiquets i xiquetes cada vegada tenen accés més ràpid als telèfons amb targeta. Fins i tot s'ha convertit en un regal comú de les comunions. Amb aquest descontrol, els xiquets i adolescents (ells, però també elles) acaben assimilant que el sexe, la manera de practicar-ho, és allò que han vist en les pantalles.

Els professors de secundària i escriptors Carles Durà (autor de l'estupenda Lectura obligatòria) i Antoni Rubio (qui va debutar amb la meritòria Black Friday) acaben de publicar La taca (Tabarca Narrativa), una novel·la dura i necessària dirigida als joves que tracta aquesta temàtica. Entrar en la ment d'una parella d'adolescents no és fàcil, descriure les sensacions de les primeres relacions, tampoc, però el llibre —a més de contenir bona cosa d'ofici narratiu— es beneficia de la dilatada experiència docent dels autors.

I serveix per il·lustrar, a través d'una història perfectament real i versemblant, el salt brutal i sense xarxa que suposa passar d'una infantesa de peluixos i princeses a pràctiques sexuals adultes, quasi sense solució de continuïtat. L'impacte que això provoca, bàsicament en elles. Les conseqüències. No els faré espòilers perquè el llibre està molt ben construït narrativament. Sols els diré que, tot i la publicació en una col·lecció juvenil, aquesta hauria de ser una lectura obligatòria per als adults. Per als pares i mares.