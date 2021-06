Acció Cultural del País Valencià ha convocat per a hui, a les huit de la vesprada a la plaça del poeta Vicent Andrés Estellés d’Ontinyent, una concentració en homenatge a Enric Valor, amb motiu de la festivitat de Sant Joan. Es realitzarà la lectura de la rondalla Nabet, i hi participaran entitats de la comarca com el IEVA, el Consell de la Joventut d’Ontinyent o Ca La Mera.