L’Alcúdia engega un operatiu especial per a la Nit de Sant Joan al Riu Nou

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins va celebrar ahir una reunió de coordinació amb el Cap de la Policia Local per al dispositiu que es durà a terme a la localitat amb motiu de la nit de Sant Joan, que serà hui, 23 de juny.

El dispositiu estarà coordinat per Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil. El regidor de Seguretat del consistori, Pepe Garrigós, ha informat que igual que l'any passat i per motiu de la pandèmia del coronavirus, des del consistori es fa una crida a tota la ciutadania perquè «no hi haja visita massiva al Riu Nou en la nit de Sant Joan», en les seues pròpies paraules.

Per aquesta raó, el dispositiu vetlarà per la seguretat perquè «no es produïsquen aglomeracions de persones en el nostre riu, i existisca un comportament exemplar com ja va ocórrer en 2020», ha indicat l’edil.

Finalment, Garrigós ha transmès que espera que «el pròxim estiu ja es puga gaudir d'aquesta popular festa en el nostre Riu Nou», en les seues paraules. Es tracta d’uns dels indrets de les tres comarques que acull tradicionalment encontres per Sant Joan.