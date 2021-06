Les obres de l’IES l’Estació s’iniciaran al segon semestre de l’any que ve

La visita d’ahir a Ontinyent del director general d’Infraestructures Educatives de la Generalitat, Víctor García, va estar acompanyada d’una bona nova per a la comunitat educativa local. L’alt càrrec, junt amb l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, va anunciar a la direcció i el professorat de l’IES l’Estació que la redacció del projecte del nou centre educatiu per a l’Estació està «molt avançada», per la qual cosa la previsió és que les obres comencen durant la segona meitat de l’any que ve.