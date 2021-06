El Consell de la Joventut de Xàtiva renova la seua comissió

Xàtiva ha renovat esta semana el seu Consell de la Joventut. El passat diumenge 20 de juny es va celebrar al claustre de Sant Domènec de Xàtiva una Assemblea General Extraordinària en la que va ser escollida per unanimitat la candidatura de Guillem Delegido, sent l’única llista presentada. Delegido renova en el càrrec. La nova comissió permanent estarà formada per sis associacions juvenils, repetint en els càrrecs Delegido (Agrupament Escolta Jamboree) com a president, Alexandra Boluda (Muixeranga de Xàtiva) com a vicepresidenta, Antoni Pau López (SPAX) com a secretari, Jose Luis Llorens (Junta Local Fallera) com a tresorer i Susanna Feliu (Agrupament Escolta Cohinoor) com a vocal, sumant en aquesta ocasió a Susanna Martínez Gomar, de Júniors MD Corimbo, que s’incorporà enguany a la Comissió Permanent també com a vocal.

L’assemblea va comptar amb la presència de Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, Lena Baraza, regidora de joventut, i representants de les formacions polítiques de la ciutat com Miquel Lorente de Xàtiva Unida, José Antonio Climent del PSPV-PSOE, Marcos Sanchis del Partit Popular, María Beltrán de Ciudadanos Xàtiva i Mònica Varela de Compromís.

Roger Cerdà va agrair la tasca realitzada pel Consell en aquest últims anys. Seguidament, el Consell Valencià de la Joventut va inaugurar una exposició en la que es posa de manifest la complicada situació que viu la joventut i que s’ha agreujat arran la pandèmia.