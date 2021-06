María Ureña queda novena en los 5000m del Campeonato de España Absoluto

La atleta de Xàtiva María Ureña quedó novena en el Campeonato de España Absoluto celebrado el pasado fin de semana en Getafe (Madrid). La setabense quedó entre las diez mejores corredoras en la prueba de 5000 metros, en una carrera lenta y táctica que «nos hizo correr rápido al final», señala Ureña, que consiguió una marca de 17:41.38. La deportista del Club Playas de Castellón se mostraba, tras la competición, «orgullosa de haber llegado hasta aquí y de mi temporada de Aire Libre». María quedó quinta en los 1000m del campeonato nacional y ahora logra un noveno puesto en los 5000m.

La setabense afirmaba en sus redes sociales que «me quedo con la experiencia que he ganado, la mejora que he conseguido como atleta, la fuerza psicológica que he conseguido y la lección que me ha dejado este deporte, de usar los baches y las advertencias como un punto fuerte», y agradecía el apoyo y el trabajo de su equipo para alcanzar los éxitos. La próxima cita deportiva en la que tomaba parte la atleta de Xàtiva era el Trofeo Diputación de Castellón, Memorial José Antonio Cansino.