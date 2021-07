Las alertas por concentración de polen bajan un 24 % en la Costera

Luis Ángel Navarro, alergólogo del hospital Lluís Alcanyís, es una de las voces más autorizadas para hablar de las situaciones que la presencia de polen puede causar al ciudadano de la Costera. Ayer atendió a Levante-EMV y matizó los datos: «Entiendo que el parámetro de alerta roja es llamativo, pero lo importante es la evolución de la presencia de polen, para contrastarla con la situación climática de ese intervalo concreto. Creo que la situación global se ha estabilizado en la Costera durante los últimos veinte años».

El dispositivo emplazado en el Lluís Alcanyís mide hasta nueve tipos de polen, ocasionados por diferentes plantas y árboles: artemisas, cenizos/salsolas, cipreses/enebros, gramíneas, olivo, palmeras, parietarias, plátano sombra y las esporas de la alternaria. Navarro comentó que «el impacto de la climatología en cada uno de estos tipos es fundamental. Las plantas tienen unos ciclos biológicos, que se suelen repetir. Si polinizan y hay viento las partículas sí están muy presentes y los ciudadanos con alergias lo notan. Si se da durante la época de lluvias, la influencia es mucho menor. Es lógico».

Así, puso el ejemplo de las parietarias: «Empiezan a polinizar en febrero y marzo y esta primavera ha sido muy lluviosa, pero desde mayo el tiempo está más tranquilo. Su presencia es mucho mayor». Desde el 2 de mayo se arrastran ocho semanas con avisos por presencia alta de este tipo de polen en el aire.

Navarro destacó que la ubicación del dispositivo de captación en el techo del Lluís Alcanyís es ideal. «Creo que será uno de los más representativos. Por su emplazamiento se convierte en una herramienta clave para analizar el aire de la comarca».

Por último, explicó que «la situación de las alergias es la misma que hace 20 años, pero tengo la sensación subjetiva de que los cuadros de las personas alérgicas son más complejos ahora, son más sensibles a diferentes tipos».

«Las mascarillas ayudan, pero no creo que se queden»

Consultado sobre si las mascarillas han ayudado a las personas que sufren alergias, el doctor Navarro fue claro: «Las mascarillas han ayudado, pero está claro que no sirven para todos los alérgenos. Contra los ácaros del polvo no actúan, pero contra el polen sí. Habrá personas alérgicas que se hayan notado mejor en según que temporada», expuso. «Es un sistema de protección, pero ha de renovarse de forma adecuada, sino son un foco de gérmenes. Aquí en Europa no hemos tenido nunca cultura de mascarilla, en Asia sí la tienen. No creo que se queden», comentó.