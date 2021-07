Bolbaite consolida su historia con la restauración de la Torre Mayor del castillo

La obra permitirá estabilizar la estructura muraria de la Torre Mayor, recuperar el forjado de la cubierta y restaurar los elementos de coronación y almenados, restituyendo los faltantes, según detalla la memoria del proyecto. La torre presenta un estado de riesgo de colapso, ya que sus muros y estructuras están parcialmente derruidos en dos de sus cuatro fachadas. Las otras dos están en «serio riesgo de pérdida», destacan, y podrían comprometer estructuras contiguas del castillo, ya consolidadas. De ahí la necesidad de acometer esta quinta fase de actuación en el Castillo de Bolbaite, en concreto en su elemento más singular y monumental.

Obras listas a principios de 2022

La consolidación de la fortaleza comenzó con una primera fase en 2010, y en los años posteriores se han ejecutado hasta cuatro actuaciones de rehabilitación, en las que se han rehabilitado una sala que se ha habilitado como museo y que alberga elementos arquitectónicos recuperados en las cuatro fases ejecutadas hasta ahora. Un museo que, según ha explicado la alcaldesa, Carolina Mas, «aún no hemos podido inaugurar, no es visitable, ya que ya teníamos pensado iniciar estas obras en la Torre Mayor». En actuaciones anteriores también se han recuperado la sala de la capilla; un pozo, que se ha reconstruido; así como un pequeño altar «que descubrieron durante una de las fases de las obras, lo que obligó a modificar y alargar el plazo de los trabajos, para proteger el altar», explicaba ayer la primera edil. Carolina Mas exponía al respecto que «esperamos que las obras de esta quinta fase concluyan a finales de este año o principios del 2022, si no hay contratiempos, ya que durante las obras en inmuebles históricos como este pueden aparecer algunos elementos patrimoniales, como ocurrió con el altar descubierto, que hay que recuperar también», concluía la alcaldesa.

Suspendidas las visitas de verano al castillo, por la obra

La alcaldesa de Bolbaite, Carolina Mas, remarcaba ayer la «importancia y necesidad» de estas obras, que «cuando finalicen supondrán un cambio muy importante en la imagen exterior del castillo, ya que se rehabilitará el elemento más visible. Ahora parece un castillo en ruina, porque desde fuera no se aprecian las obras ejecutadas anteriormente en zonas interiores del castillo, como el patio o las salas recuperadas». Mas explicaba que las subvenciones anteriores «no bastaban para llevar a cabo esta obra en la Torre Mayor. Ahora con el 1% Cultural, sí». La alcaldesa indicaba que las visitas guiadas al castillo que se realizan en verano, este año quedan suspendidas ante las obras en la Torre Mayor, unas obras que permitirán ampliar los usos del castillo en el futuro, remarcaba la alcaldesa.