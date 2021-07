Ontinyent i Xàtiva refresquen l’estiu amb una àmplia agenda cultural

La capital de la Vall d’Albaida acollirà fins a 21 activitats a l’aire lliure durant aquest mes que acaba de començar. Al marc de Cultura de Barri es comptarà, així, amb les actuacions de l’Agrupació Musical d’Ontinyent, i que inclourà concerts cada divendres de juliol des del pròxim dia 9 a diversos indrets de la ciutat. La Societat Unió Artística Musical celebrarà el concert del seu 75º aniversari el 10 de juliol, a més d’un segon acte el 7 d’agost. El Teatre Echegaray acollirà actuacions com el musical Alícia en el Musical de les Meravelles, el 11 de juliol. Torna la XII edició del Ontijazz, amb dos actuacions a la Plaça de la Concepció a finals de mes, així com el Grup de Danses, que ballarà el 24 de juliol a la Plaça de l’Ajuntament. El Cinema a la Fresca de Sant Josep acollirà, per la seua banda, quatre projeccions. La programació al complet de Cultura de Barri està disponible al web de l’Ajuntament d’Ontinyent.

El Nits a la Fresca, per la seua banda, comença hui mateix a Xàtiva. El jardí del Palasiet acollirà el concert Eduard Navarro Ensemble Duna, sobre música tradicional mediterrània, a les deu i mitja de la nit. Demà hi haurà dos cites simultànies: al pati de la Casa de la Cultura es podrà gaudir del concert de jazz El ball de les muses, de Manolo Valls, a les 22:30 hores, mentre que al jardí del Palasiet tindrà lloc a les 22 hores l’espectacle Sin más, en homenatge a Lina Morgan. Per a la setmana que ve, el jardí del Palasiet tornarà a acollir un concert, Rememorem dècades passades, de l’orquestra La Fiesta (el divendres, a les 22 hores), i el pati de la Casa de la Cultura serà seu d’un segon concert de jazz, a càrrec de Las Vegas Jazz Band (el dissabte de la setmana que ve, a les 22:30 hores).

La localitat de Canals celebrarà la segona edició de El Pati, Canals Cultural, que s’enceta hui amb el record al jove guitarrista canalí José Arnau, un concert que comptarà amb la presència de músics com Joaquín Palomares. Serà a les deu de la nit, al CEIP José Mollà. D’altra banda, l’Alcúdia de Crespins recupera el seu festival de Nits al Riu, amb monòlegs i actuacions de música en directe a la zona del xiringuito del Riu Nou i a l’espai de gespa del mateix paratge. Hui, a les onze de la nit, es donarà inici a la programació d’aquesta agenda amb un monòleg a càrrec d’Alvaro Sáez.