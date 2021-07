La oposición de la Font reúne 700 firmas para revertir los cambios de la Plaça Major

Según explicaba ayer a este diario Juanfran Calabuig, portavoz de la agrupación municipal del PSPV-PSOE, la voluntad con que nace la iniciativa popular presentada es revertir las modificaciones que se implantaron en la Plaça Major como parte del proyecto de renovación del foro: la reducción del tráfico a un solo carril, la colocación de maceteros y la reducción de las plazas de aparcamiento, entre otros puntos. «A partir de entonces, ya podremos valorar qué plaza queremos, debatirlo en el pleno y consultar con la ciudadanía. Pero se trata de modificaciones que el gobierno municipal impuso, con nocturnidad y alevosía», denunciaba ayer Juanfran Calabuig en declaraciones para este periódico.

De este modo, la orden del día de la próxima reunión de la corporación incluirá la moción para que se echen atrás estas modificaciones sobre la plaza. Previsiblemente, en caso de que su aprobación pase a votación, la iniciativa saldría adelante: tanto los concejales de PSPV-PSOE y Per la Font como los de la agrupación municipal del Partido Popular ya se posicionaron a favor de ello en un pleno extraordinario que se celebró para ello. «Ya aprobamos retornar la Plaça Major a su estado anterior, pero el alcalde, Vicent Muñoz, no puso en marcha la reversión», criticaba Calabuig. A principios de junio, el PP presentó otra moción para retirarle el suelo al gobierno municipal por no haber cumplido con dicho acuerdo plenario pero, tal y como publicó este diario en aquel momento, la propuesta no salió adelante debido a un informe de la Secretaría del Ayuntamiento de la Font de la Figuera.

Un proceso de participación de la Plaça Major

Más allá de las obras que han sido objeto de polémica, la Plaça Major de la Font de la Figuera pasa por un proyecto de reformulación que este verano va a acometer su siguiente paso: un proceso de participación ciudadana en el que se determinarán las siguientes actuaciones a acometer. A ello le seguirá la elaboración del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la localidad, que determinará las políticas a desarrollar en este sentido para los próximos ejercicios. La retirada de los cambios ya realizados llega cuando la remodelación de la plaza arrancaba de forma definitiva.