La Próxima temporada del Olímpic, encauzada

La temporada 2021-2022 está encauzada. Hay calma institucional, y tenemos fechas aproximadas de pretemporada, 25 de julio; y de inicio de la liga en la Tercera RFEF, el 4-5 de septiembre. Además se espera, si seguimos siendo responsables, que la próxima temporada se desarrolle en los tiempos establecidos y sin cambios, pinta bien. Y con Berna Ballester desde su inicio, lo que creo que es un aliciente más.

En lo social, calma chicha, aceptación o resignación. No ha faltado alguna «escaramuza», pero creo, que, en general, se acepta la situación del club. Se acepta el control de SUDEVA, sus decisiones y su tutela. Sinceramente, pienso que es un mecanismo de protección: quiero fútbol y no problemas, Además, ni se ha postulado ni se espera alternativa alguna. Seguimos.

Es cierto que estos años se han dedicado, en lo económico, a poner las cosas en su sitio, a resolver algunos «entuertos» anteriores, a marcar prioridades… Ahora espero que se aproveche el tiempo para seguir preparando el club, y no uno o dos equipos, para metas más altas, a convertirse en un club «saneado» y con recursos propios, a que si alguna vez se plantea un recambio que no sea a cambio de desembolsar todo lo aportado estos años, lo que conllevaría, casi seguro, a su desaparición. No se puede cargar con más trabajo al actual grupo dirigente, tal vez sería interesante pensar en incorporar a alguien más.

El Olímpic milita ahora en la quinta categoría nacional… ¡Nos merecemos más!, ¿No? ¡Buen verano!