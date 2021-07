"Estamos vacunadas, nos hicimos una PCR antes de volar y nos han confinado en Malta"

"Programamos un viaje a Malta para celebrar nuestra graduación, ya que acabamos la carrera de fisioterapia. Para ir allí nos pedían una PCR negativa, que nos pagamos el día anterior para poder viajar. No obstante nos pidieron los resultados al llegar, no al subir al avión. Aterrizamos e hicimos vida normal. Pero, el martes por la mañana vino la recepcionista del hotel y nos dijo que en el viaje de ida se habían registrado casos positivos y que nos obligaban a confinarnos en el hotel, cada uno en nuestra habitación", relata. Desde entonces, hacen vida sin salir del establecimiento turístico: "La comida nos la traen todos los días. Estamos distribuidos en habitaciones de tres personas. Algunos tenemos habitaciones bastante grandes -como es mi caso-, pero las de otros compañeros son muy pequeñas, no tienen ni mesas para comer y tienen que hacerlo en el suelo. Los del hotel se portan muy bien con nosotros, cualquier cosa que necesitamos nos la traen. Pero nos estamos quedando ya sin ropa y cosas de aseo. Veníamos solo para 5 días...", expone la afectada.

"Los positivos del avión no tenían nada que ver con nosotros y mantuvimos todas las medidas de seguridad durante todo el viaje: doble mascarilla y gel"

El grupo ha mantenido contactos con la embajada de España y con la sanidad pública de Malta. Tenían que volver mañana -2 de julio-, pero todo apunta a que podrían permanecer en la isla, al menos, hasta el 10 de este mes: "Los positivos del avión no tenían nada que ver con nosotros y mantuvimos las medidas de seguridad durante todo el viaje: doble mascarilla y gel. Además, estamos vacunados y no consideramos que seamos contacto estrecho como para que nos confinen 15 días", lamenta. De hecho, apunta que los estudiantes propusieron realizarse una nueva PCR y desconfinarse si los resultados son negativos: "Se negaron. Ninguno de nosotros tiene síntomas y no entendemos ni vemos lógica la situación. No es culpa nuestra que dejaran subir al avión a gente que no llevara la prueba hecha", declara.

Hotel Covid

Los estudiantes afectados lamentan que como mañana se les acaba la reserva, el gobierno de Malta les ha comunicado que serán trasladados hasta un hotel Covid: "En principio volvíamos el viernes 2 de julio a España, pero nos obligan a quedarnos en confinamiento hasta el 10 de julio. El gobierno de Malta nos ha comunicado que como el viernes se acaba ña reserva en nuestro hotel, nos quieren llevar a un hotel Covid. Hemos hablado esta mañana con la embajada y nos han dicho que ya no pueden hacer nada. Que al salir lo del certificado Covid ya es un tema legal. Nos comentan que en principio al estar vacunados no tenemos que hacer cuarentena y que tenemos que hablar el tema con abogados". "Pensamos llevar el caso al terreno legal, estamos realizando gestiones para asesorarnos. No vemos lógico que nos mantengan encerrados y menos que nos lleven al hotel Covid donde sí habrán positivos".

Comparación con lo sucedido en Mallorca

A su vez, la estudiante setabense cree que lo que están viviendo ellos no puede compararse con la situación de los estudiantes implicados en el macrobrote de Mallorca: "Nuestro caso es muy diferente, ya que en Mallorca se hizo una macrofiesta y sí han salido casos positivos. Nosotros llevábamos pcr negativas y estamos todos vacunados. Hemos sido confinados por un positivo en el avión, en el cual se tenía que viajar con PCR negativa y no tiene nada que ver con nosotros", apostilla.