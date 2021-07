"Me volveré a presentar en 2023, sigo con las mismas fuerzas"

Queda la ilusión, la vocación. Sigo creyendo en el proyecto que inicié entonces. Y si ha cambiado algo ha sido la inocencia, que se va perdiendo con el tiempo. Muchas cuestiones se ven ahora con otros ojos.

Aquel fue el único gobierno de coalición de su carrera política, con Compromís y Esquerra Unida. Desde la perspectiva, ¿cómo fue la experiencia?

Muy positiva en las relaciones con ambos partidos. Veníamos de una mayoría absoluta del PP, y todos teníamos la ilusión de aportar un cambio, de apostar por un nuevo modelo. Como la investidura se alargó por un recurso electoral, tuvimos tiempo de determinar las concejalías y de trabajar un programa conjunto que nos sirvió de hoja de ruta y facilitó las cosas.

Llegaron en un momento complicado, con una deuda de más de veinte millones.

Cuando entramos en julio, teníamos el presupuesto prácticamente agotado, y dificultades importantes. Nos fijamos unos objetivos de reducción, que por suerte la gente entendió, y unas inversiones estratégicas que habíamos de cuidar: la promoción económica, en plena crisis, y el campus universitario. Teníamos claro que ésta era una apuesta importante, y con la colaboración de la UV y de Caixa Ontinyent pudimos regenerar la oferta académica y habilitar el edificio del campus. El número de carreras ha aumentado aún más, y ahora estamos recogiendo los frutos de todo ello.

En 2015 logra una de las mayorías absolutas más destacadas del PSPV-PSOE en la Comunitat, y es nombrado presidente de la Diputació. ¿Qué esperaba del futuro?

Nunca he esperado nada, me lo he ido encontrando. Mi vocación siempre ha sido ser alcalde de mi pueblo, nunca ha ido más allá. La oportunidad de la presidencia de la Diputació fue importante a nivel personal y de ciudad, por la sensación cronificada de que todas las inversiones pasaban de largo. Entonces pudimos referenciar Ontinyent, fue un punto de inflexión. Se han ido saldando deudas históricas, como el hospital, el juzgado, el colector.

El año 2018 y la imputación por el caso Alquería, ¿cómo cambian al alcalde?

Fue el peor año de mi vida, si pudiese, lo borraría. Al final, como soy positivo e intento darle la vuelta a las cosas, he intentado transformar ese año en un máster. Aprendí que la vida cambia en un segundo. Un día te levantas presidente de la Diputación y te acuestas en un calabozo. El poder es fugaz, y no puedes olvidarte de que al final eres uno más.

Después de todo, en 2019 logra revalidar la mayoría absoluta con mejores resultados. ¿Qué votó Ontinyent?

Creo que un proyecto que había situado a la ciudad en el mapa de inversiones, que había hecho frente a la crisis de manera solvente, que veía con sensibilidad las personas menos favorecidas... Y también fue un voto de protesta. Todo el pueblo vio la situación policial y judicial como una desproporción, mi expulsión del PSPV-PSOE como algo injusto, y dijo que los alcaldes de Ontinyent se votan en Ontinyent, no en Madrid o València.

Tras dos años al frente del consistorio con un partido independiente, ¿qué diría que cambia con respecto a la militancia en un gran partido tradicional?

Cambia algo básico, que es ser feliz. En un partido grande no puedes obviar los intereses con que se juega, y a veces eso choca con lo que un pueblo necesita. Ahora tenemos la libertad de decidir pensando solo en la ciudadanía de Ontinyent, que es quien me eligió.

A nivel local, la gran reivindicación del hospital ya está cumplida. ¿Qué necesidades quedan por cubrir?

En primer término, la vocación industrial, para lo que necesitamos la colaboración de la Generalitat Valenciana. También la apuesta por la formación, que sigue siendo esencial. Y en tercer lugar, las infraestructuras. Hay reivindicaciones que nunca acaban de atenderse, como el servicio de tren de cercanías.

¿En qué situación está el proyecto de Cantereria?

Avanzado, aunque no tanto como querríamos. Se han adquirido 34 de los 41 inmuebles, y están pendientes los taludes. Vamos a presentar el proyecto de estabilización de estos terrenos, y paralelamente estamos modificando el PGOU para considerar como fuera de ordenación dicho barrio. La expectativa es comprar los taludes antes de final de año y aprobar la modificación del PGOU para expropiar las casas que puedan quedar. El objetivo sigue siendo terminar el parque inundable en 2023.

¿Cómo podrá vertebrarse el Clúster Textil Sanitario más allá de la pandemia, el contexto en el que nace?

Sobre todo, atendiendo a la demanda consolidada. Con las mascarillas, las empresas reaccionaron de forma muy rápida. Luego, vino la especialización. Ahora se ha de consolidar, potenciándolo en paralelo desde la administración pública designando el téxtil como industria estratégica.

¿Qué balance hace de la gestión de la crisis sanitaria?

Resulta complicado de valorar. La mayoría de las administraciones lo hemos hecho lo mejor que sabíamos, más basándose en la percepción o intuición que en el conocimiento. Para nosotros, había dos atenciones básicas: los mayores y los más pequeños. Reaccionamos rápidamente con el reparto de comida y medicamentos. Y luego vino el programa de atención psicológica y el Pla Tornem Junts, que tratamos de consensuar con todos los partidos y sectores.

¿Repetirá como candidato a la alcaldía en 2023?

Sí. Continúo con la misma ilusión. Y nuestros proyectos siempre han sido a largo plazo, lo que nos hace tener una motivación no solo para el día a día, sino para más allá. Me veo con las mismas fuerzas para seguir.

¿Y dónde se ve en diez años?

No me lo planteo aún. Entré como regidor con 23 años y lo viví como una experiencia, me lo tomaba como algo circunstancial. Y el sábado pasado hice 42 años, y ya me ves. No me planteo dónde estaré. Con estar vivo y ser feliz, me sirve.