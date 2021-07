La Festa del Miracle de Sant Blai de Montaverner ja és d’interés local

La Festa del Miracle de Sant Blai està organitzada per quatre joves, dos festers (capità i alfere) i dos acompanyants, que la tradició marca que deuen ser solters. De fet, la celebració es coneguda com la Festa dels Fadrins, encara que, segons explicava l’alcalde, alguns anys «no ha pogut ser i han sigut casats,o pares i fills, però quasi sempre són fadrins». La festa comença el diumenge de Pasqua amb el trasllat de la imatge de Sant Blai a casa del fester major, on estarà fin l’endemà a l’hora de la missa major. Després de la missa es realitza la ballà de la bandera a la Plaça Major a càrrec dels festers. El dilluns la celebració inclou el Rosari de l’Aurora pels carrers del poble, la missa presidida per la imatge del sant i per la vesprada, processó i ballà de la bandera. La festa conclou amb la proclamació dels festers de l’any següent.

L’alcalde de Montaverner explicava ahir a Levante-EMV que «tenim la festa molt documentada, amb dades de tots els festers, i vam editar també un llibre. És una celebració que s’ha mantingut al llarg dels anys, només va parar durant la guerra i ara per la pandèmia, que ha obligat a suspendre la festa de 2020 i la d’aquest 2021. Esperem que en 2022 ja es puga celebrar, i ho farà amb la nova distinció d’Interés Turístic Local». Jorge Boluda remarcava que «som l’únic poble que fem aquesta festa del miracle, perquè la resta que celebren a Sant Blai ho fan en febrer, quan és el sant, però nosaltres ho fem en Pasqua. Volem que es conega més enllà del poble i per això no anem a quedar-nos ací, volem aconseguir ara la declaració provincial», concloïa l’alcalde de Montaverner.