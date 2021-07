Obri en Ontinyent l’Escola d’Acollida per a immigrants

Ontinyent ha posat en marxa aquest mes de juliol una nova edició de l’Escola d’Acollida per afavorir la integració dels immigrants que arriben a la ciutat. El programa, posat en marxa per l’ajuntament als últims anys i articulat amb el suport de la Generalitat Valenciana, es fa per primera volta en col·laboració amb Creu Roja Ontinyent, qui s’encarrega de la formació, que es durà a terme durant els propers mesos a la Casa de Cultura.