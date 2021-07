Castells alega que los exediles de Cs «pidieron los sueldos»

La primera edil comentó que fueron los concejales que pasaron al grupo de no adscritos quienes pidieron las retribuciones por sus dedicaciones: «En el momento que se tomala decisión no había jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS). Al principio no percibían sueldo pese a tener delegaciones, pero luego sí las pidieron. Les informamos que podían ser denunciados —tal y cómo hizo luego el PSPV— y nos dijeron que querían estar en igualdad de condiciones con el resto del equipo de gobierno. Que habían sido asesorados por un abogado y que no iban a tener problemas».

«Creo que nosotros no cruzamos ninguna línea roja. Hicimos caso a la petición de los no adscritos. Ellos apostaron por formar parte del equipo de gobierno y al principio no tenían sueldos, luego los pidieron. Les avisamos, nunca quisimos nada malo para ellos», comentó la alcaldesa.

También recordó que ambos concejales tránsfugas presentaron su renuncia días después de conocerse la sentencia del caso de la edil de la Font de la Figuera. Lo que también tiene claro Mai Castells es que la sentencia será un tema candente del pleno que se celebrará hoy a las 20 horas : «No encuentro adjetivos para definir cómo están siendo los últimos plenos. Creo que este fue un tema que ya se trató cuando presentaron su renuncia y yo no he variado mis argumentos. Fue una decisión suya».

«Era arriesgado»

Hilzonde Badia es la actual portavoz de Canals en Moviment, único apoyo del actual gobierno en minoría liderado por Compromís en Canals. Ayer explicó que «cuando los no adscritos dijeron que querían cobrar una retribución por sus dedicaciones ya les dije que era un movimiento muy arriesgado, que tenían más que perder que de ganar. Insistimos mucho. Tuvimos varias reuniones y les avisamos de lo que podía pasar».

«Sabíamos que podía llegar la sentencia y que había un recurso del PSPV. Primero fueron prudentes y se conformaron con no tener sueldo. Luego, pidieron tener las mismas condiciones que el resto y el pleno lo aprobó. Nosotros fuimos leales al pacto de gobierno», expuso Badia. «Renunciaron al conocerse la sentencia del TS sobre la Font de la Figuera, sabían lo que había», apostilló.

«Yo no me voy, no soy una mujer que renuncie fácilmente»

Mai Castells y los concejales del equipo de gobierno con dedicaciones llevan cuatro meses sin cobrar, tras una moción aprobada por la oposición. El proyecto de presupuestos que presentó el gobierno en minoría también fue tumbado. Consultada sobre si ha pensado en tomar alguna medida, la alcaldesa fue clara: «Yo no me voy, no soy una mujer que renuncie fácilmente. Hicimos historia en 2019, mucha gente nos votó».