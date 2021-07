Montaverner pide a Educació que agilice la obra del comedor del colegio

El Ayuntamiento de Montaverner ha pedido a la Conselleria d’Educació que agilice la construcción del comedor del CEIP Doctor Esplugues de la localidad, una obra que el colegio y el consistorio vienen reclamando desde hace años ante la falta de estas dependencias y la demanda de los padres del servicio. El alcalde, Jorge Boluda, y el técnico municipal de Urbanismo, Vicente Sanz, se reunieron días atrás con el director general de Infraestructures Educatives de la conselleria, Víctor García, para abordar el asunto y conocer la situación administrativa del proyecto. Boluda asegura a Levante-EMV que García les anunció que el proyecto para el colegio de Montaverner «va a salir ya, va a firmarse su aprobación en breve». Boluda pide que se cumpla este anuncio cuánto antes para poner en marcha una obra «muy necesaria».

El colegio, que no dispone de comedor, ha venido prestando el servicio utilizando otros espacios del centro. También se ha utilizado el aula multiusos de la escuela infantil municipal, situada al lado del colegio, ofreciendo el servicio a alumnos de los dos centros. «Pero la pandemia obligó a separar clases y la escoleta necesitaba esa aula, por lo que tuvimos que abrir el comedor en el centro social de jubilados, que ante la pandemia estaba cerrado y no lo usaban», explicaba el alcalde. Jorge Boluda anunciaba que para el próximo curso ya no pueden utilizar ese centro de jubilados y buscan otro lugar. Barajan utilizar un local de la banda de música del pueblo, que también se encuentra próximo al colegio, para prestar el servicio de comedor el próximo curso. «Aunque la conselleria apruebe ahora el proyecto, el próximo curso aún no estará construido el comedor, pero esperamos que para el siguiente curso ya está listo y no tengamos que buscar otros espacios, alquilar locales, que suponen un gasto añadido y, además, trasladar a los alumnos fuera del recinto escolar», algo que, según señalaba, algunos padres ya han lamentado, especialmente con días de altas temperaturas, o en invierno en días de lluvia y frío.

Reformas eficiencia energética

El Ayuntamiento de Montaverner y el colegio ya han presentado a la conselleria, en del Pla Edificant, el proyecto para la construcción del comedor, así como para acometer otras obras de adecuación del edificio, que no ha sido sometido a ninguna obra de envergadura desde su construcción, en los años 80, indicó el primer edil. La obra incluirá actuaciones para mejorar la eficiencia energética del edificio, con el cambio de ventanas, adecuación del sistema de calefacción y otras obras de reforma. El comedor se construirá en una zona de patio ahora inutilizada por los alumnos. Jorge Boluda manifestaba que «confiamos en que se autorice pronto el proyecto y podamos emprender la obra, importante y necesaria», concluía Boluda.