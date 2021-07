Exposició de la UV a Ontinyent sobre la Germania del s.XVI

L'alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, visitava ahir la mostra acompanyat pel regidor de Cultura, Àlex Borrell, i ressaltava que la revolta de la Germania «és una de les fites senyeres de la trajectòria històrica del poble valencià, i gràcies a aquesta exposició els ontinyentins i ontinyentines tenen l'oportunitat d'aprofundir en el gran terratrèmol social que va significar aquest període històric per a la ciutat i la comarca, on se’ns dedica un panell específicament». El director del Campus d´Ontinyent, de la Universitat de València, José Cantó, destacava el caràcter didàctic d’una exposició apta per a escolars «que ens explica un conflicte sense el qual no podem entendre la nostra història».

L’exposició, que es podrà visitar fins al 29 de juliol, esta comissariada per Rafael Narbona (Catedràtic del Departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques) i Pablo Pérez (Catedràtic del Departament d'Història Moderna i Contemporània), present en l'acte d'inauguració, qui destacava que la mostra «pretén reflectir tots els aspectes d’un conflicte que es va iniciar de manera pacífica, però que va acabar en una guerra civil amb conseqüències desastroses».