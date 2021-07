Un patrimonio inmaterial con ADN de L’Olleria

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto para declarar a la técnica del vidrio soplado como «manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial», por ser una actividad vinculada a la cultura española. La Real Fábrica de Cristales de La Granja en Segovia y la planta de Vidrios Gordiola en Palma de Mallorca son dos grandes centros de referencia. Sin embargo, muchos aún recuerdan cuando L’Olleria exportaba sus productos a otros continentes.

La industria del vidrio llegó a emplear a más de 2.000 personas en este municipio de la Vall d’Albaida hace algunas décadas. La decana Vidrios Levante o la famosa La Mediterránea —hoy sobrevive una fábrica de nombre similar dedicada al vidrio ecológico, pero con producción mecanizada— son solo dos de los nombres que se asocian a una artesanía con amplias raíces en el municipio. La historia habla de la llegada en 1584 de un artesano extranjero a la localidad de la Vall d’Albaida, importando un sistema de moldeado que hunde sus raíces en la Edad Media. Siglos de experiencia, tradiciones y sabiduría que se fueron apagando.

«El vidrio es veneno»

Victorio Cebrián fue uno de los muchos sopladores de vidrio que trabajaron en L’Olleria durante aquellos años. Ayer atendió a Levante-EMV y reconoció que echa de menos el oficio: «Yo lo dejé en la crisis de los 90. Luego, fui vendedor. Recuerdo que tenía un cliente en Mallorca con un horno pequeño que esperaba mis viajes y me pedía que realizara demostraciones. Eran momentos únicos para mí. El vidrio es veneno y cuando lo pruebas, ves lo que puedes hacer y te gusta te enganchas para siempre. Eso es así».

Consultado sobre las causas del declive, fue claro: «Yo he trabajado en el sector, sé lo que cuesta hacer una copa de forma artesanal. Viendo los precios de los productos que vienen de países como China o Turquía lo entiendes todo. Es difícil que vuelvan aquellos tiempos, la verdad».

Aunque el soplador jubilado aplaudió el reconocimiento del Estado, cree que se debería hacer algo más: «Todo está muy bien, incluso que hayan dos museos en L’Olleria. Pero lo que se tendría que coordinar es la puesta en marcha de una escuela, luchar para que no se olvide el oficio. De los sopladores de mi época solo quedamos dos. Y de los jóvenes solo conozco a Rafa Abdón, que la verdad sea dicha: es un artista».

«Somos muy pocos»

El propio Abdón atendió a este periódico. A sus 40 años de edad, es uno de los pocos artesanos del vidrio en activo en España: «Nos puedes contar con los dedos de la mano, somos muy pocos. Nos conocemos todos». Sobrevive por los encargos que recibe, que manufactura alquilando talleres en diferentes sitios: «La verdad es que este año me ha ido bien. He tenido encargos muy potentes. He hecho una colección para una marca sueca y piezas grandes para clientes de Palma de Mallorca y Dénia, por ejemplo». Con perfil en las principales redes sociales, sus piezas se convierten un obras de bella manufactura que se escapan a la mecanización y la uniformidad de la industria.

Abdón comenzó a moldear vidrio en la fábrica familiar a los 15 años y mantiene un legado de sopladores: por sus venas corre el oficio: «Yo viví los años de la vorágine. Se ganaba mucho dinero. Trabajaban ‘a tanda’: tenían un número de piezas marcado por jornada laboral. Si en ocho horas eran rápidos y trabajaban bien y lograban dos tandas... haz los cálculos». Luego la mecanización y la entrada de productos con condiciones más baratas lo cambió todo: «No podías competir con ellos. Ahora, los que quedamos sobrevivimos haciendo encargos individuales para España o fuera. Yo he manufacturado piezas para Estados Unidos, Inglaterra o Francia, por ejemplo». Residente en Gandia desde hace tres años, está preparando un pequeño taller en Almoines: «Adquirí un pequeño horno eslovaco y la nave donde estoy me gusta mucho porque los techos son muy altos, la estoy adaptando poco a poco».

«El soplado de vidrio es una de las artesanías más complicadas que existen. No puedes tocar las piezas con las manos, no pueden pasar de 600 grados porque se rompen si hay un choque térmico... pero los resultados son espectaculares», apostilló.

Ramón Vidal es el actual alcalde de L’Olleria. También vivió aquellos años de bonanza: «Mi padre fue cortador de vidrio durante 32 años y mi tío fue soplador. Claro que vi la fuerza de aquella industrial», reconoció. «Es una pena que desapareciera y soy consciente de que es difícil de que vuelva. Hemos mejorado el museo municipal, visitándolo se puede apreciar la importancia que tenía el sector, era un motor económico en toda regla».

El espacio municipal no es el único museo dedicado al vidrio soplado. El Convento de los Capuchinos también acoge una colección. Miguel Ángel Atienzar es su responsable: «El Real Decreto es una buena noticia, pero es una pena que no haya cooperativas en L’Olleria. El vidrio y el cristal son parte de las raíces del municipio. Por eso guardamos moldes y piezas, son historia a preservar.»